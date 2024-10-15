Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
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Сегодня в Липецке: финалистка шоу «Голос», Московский театр кукол и перебои с водой у половины города
Общество
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15.10.2024 13:45
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В Липецкой области досрочно отменён особый противопожарный режим
Это связано с дождливой погодой.
Ранее особый противопожарый режим был введён до 21 октября. Его отмена позволит сотрудникам лесхозов области приступить к очистке лесосек от порубочных остатков путем сжигания.
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