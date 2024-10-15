В Липецкой области досрочно отменён особый противопожарный режим

Это связано с дождливой погодой.

Особый противопожарый режим досрочно отменён на территории всех лесничеств Липецкой области – в связи с установлением устойчивой дождливой погоды и первого класса горимости в лесах региона. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.Ранее особый противопожарый режим был введён до 21 октября. Его отмена позволит сотрудникам лесхозов области приступить к очистке лесосек от порубочных остатков путем сжигания.