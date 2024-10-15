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1118
15.10.2024 13:45
8

В Липецкой области досрочно отменён особый противопожарный режим

Это связано с дождливой погодой.

Особый противопожарый режим досрочно отменён на территории всех лесничеств Липецкой области – в связи с установлением устойчивой дождливой погоды и первого класса горимости в лесах региона. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.

Ранее особый противопожарый режим был введён до 21 октября. Его отмена позволит сотрудникам лесхозов области приступить к очистке лесосек от порубочных остатков путем сжигания.
лес
пожар
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
вчера, 06:15
Опята будут !
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Власти
15.10.2024 20:18
Отдайте дрова народу!
Ответить
Макс
15.10.2024 20:02
В этом году грибов не будет засуха по влияла все грибницы засохли теперь до следующего года.
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vlad
15.10.2024 19:53
Опята:"Приходите через год."
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Житель
15.10.2024 16:33
Идем за опятами
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Опята
15.10.2024 17:33
идите лесом
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Как на счет
15.10.2024 15:20
Частный сектор когда
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Гость
15.10.2024 14:36
С какого числа отмене???
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