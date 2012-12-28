Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Любовница исчезла из дома вместе с котом и двумя с половиной миллионами рублей
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
В Липецкой области пошёл первый снег
Погода в Липецке
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Читать все
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
Тепло подано в пятую часть липецких многоквартирных домов
Общество
Покусанный собакой мужчина отсудил у её хозяина 78 000 рублей
Происшествия
Единственный в Липецкой области утилизатор шин не имеет средств на их переработку
Общество
Лисиц и енотовидных собак в Липецкой области можно отстреливать без ограничений, зайца и бобра — по одному
Общество
Соседи смогли выселить ельчанина из квартиры из-за антисанитарии
Общество
Коронавирусная статистика: больных и умерших все меньше
Коронавирус
В липецкую колонию пытались перебросить шесть телефонов
Происшествия
В Липецкой области досрочно отменён особый противопожарный режим
Общество
Читать все
Общество
718
сегодня, 12:59
4

Соседи смогли выселить ельчанина из квартиры из-за антисанитарии

В квартире дурно пахло, отсутствовали отопление, газ и электричество, были разрушены дверные проемы, полы сгнили и нуждались в замене. На стенах не было обоев.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску администрации Ельца о выселении мужчины из муниципальной квартиры в доме на улице Октябрьской без предоставления другого жилого помещения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на члена семьи нанимателя муниципальной квартиры по договору соцнайма поступали многочисленные жалобы от соседей.

При осмотре квартиры жалобы соседей подтвердились: в квартире отсутствовало отопление, были отключены газ и электричество, а сантехническое оборудование либо отключено, либо повреждено. Также там отсутствовали межкомнатные двери, а дверные проемы оказались разрушены. Полы сгнили и нуждались в замене. На стенах не было обоев и в квартире ощущался сильный неприятный запах, присутствовала антисанитария. А долг по квартплате превысил 80 тысяч рублей.

Нанимателя трижды письменно предупреждали о необходимости ремонта, оплате долга и соблюдении прав других жильцов. Однако эти предупреждения не были получены.

В результате мужчину выселили и теперь снимут с регистрационного учёта по месту жительства. Суд счёл это необходимой мерой для предотвращения разрушения квартиры и защиты прав других жильцов дома.
ЖКХ
1
2
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алкан лтз
15 минут назад
А его куда!? Бомжевать?
Ответить
Жесть
22 минуты назад
А мужику куда идти????
Ответить
А что же с бедными
42 минуты назад
Тараканами будет? Жалко бедняжек.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 13:07
Вот это правильно, хотя бы соседи теперь вздохнут свободно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru