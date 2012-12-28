Соседи смогли выселить ельчанина из квартиры из-за антисанитарии

В квартире дурно пахло, отсутствовали отопление, газ и электричество, были разрушены дверные проемы, полы сгнили и нуждались в замене. На стенах не было обоев.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел гражданское дело по иску администрации Ельца о выселении мужчины из муниципальной квартиры в доме на улице Октябрьской без предоставления другого жилого помещения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на члена семьи нанимателя муниципальной квартиры по договору соцнайма поступали многочисленные жалобы от соседей.При осмотре квартиры жалобы соседей подтвердились: в квартире отсутствовало отопление, были отключены газ и электричество, а сантехническое оборудование либо отключено, либо повреждено. Также там отсутствовали межкомнатные двери, а дверные проемы оказались разрушены. Полы сгнили и нуждались в замене. На стенах не было обоев и в квартире ощущался сильный неприятный запах, присутствовала антисанитария. А долг по квартплате превысил 80 тысяч рублей.Нанимателя трижды письменно предупреждали о необходимости ремонта, оплате долга и соблюдении прав других жильцов. Однако эти предупреждения не были получены.В результате мужчину выселили и теперь снимут с регистрационного учёта по месту жительства. Суд счёл это необходимой мерой для предотвращения разрушения квартиры и защиты прав других жильцов дома.