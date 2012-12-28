15 °C
$96,06
€105,10
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
В ближайшие часы возможен туман
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области ночью пройдет дождь со снегом
Погода в Липецке
23-летний мужчина перевёл «сотруднику ФСБ» 428 000 рублей
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
15 °C
$96,06
€105,10
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
На Соколе убили подростка
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому
Общество
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
Читать все
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
В Липецкой области ночью пройдет дождь со снегом
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В ближайшие часы возможен туман
Погода в Липецке
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Спорт
«Металлург» выиграл в Дзержинске, вратарь отбил пенальти на последних минутах - видеохроника
Спорт
Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
135
вчера, 22:15
3
В ближайшие часы возможен туман
Туман продержится всю ночь.
В ближайшие 2-4 часа и сохранением в течение ночи и утра 15 октября в Липецкой области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом предупреждает МЧС.
туман
0
1
0
2
0
Комментарии (3)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Отопленолог
47 минут назад
Из незакопанных ям над городом поднимается пар, образуя туман. С видимостью менее 500 метров.
Ответить
Житель
вчера, 23:09
Отопление дали….
Ответить
vlad
вчера, 22:39
"Синий туман похож на обман..." © Осторожней на дорогах, кроме тумана дорога непредсказуема.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Комментарии (3)