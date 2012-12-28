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95% замороженного картофеля в стране — липецкого производства
Общество
В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью
Погода в Липецке
Женщину доставили в больницу из-за загоревшейся кровати
Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
Происшествия
На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Общество
Читать все
Погода в Липецке
1618
сегодня, 15:28
16

В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью

В ближайшие трое суток при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 октября - 3 градуса тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 15 и 16 октября – 6-7 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью – около 0 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.

День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза.
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Что то стало холодать
25 минут назад
Лена, вы часом не менеджер ли по связям с общественностью? Из Квадры?
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Михаил
сегодня, 18:10
Ладно хоть Лето было нормальное:сухое и жаркое с погожими деньками а не мокрое и холодное как в 23-м году, а в этом Сентябре не погода а сказка была:тепло сухо не жарко и не душно по ночам.
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555
сегодня, 18:10
Кто-то был против включения отопления? У кого-то жара на улице и дома?
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Михаил
сегодня, 18:12
Я думаю жарко только тем кто под градусом а нормальным людям в особенности детям и старикам мягко говоря не жарко это точно.
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Михаил
сегодня, 18:08
Да уж наступила худшая погода и худшая для этих широт пора!!! А я надеялся что 2024 год порадует тёплыми и погожими сухими деньками хотя бы до третьей декады Октября но увы холода с пронизывающими ветрами противными дождями как всегда пришли не вовремя и раньше времени.
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Да
33 минуты назад
Не в Крыму живёте. И не в Сочи.
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Михаил
сегодня, 17:59
Ужасная погода!!!! Ветер пронизывающий и ледяной. Только таким как эта Лена в голове Полено может такая погода нравится а для растений, сельского хозяйства и нормальных людей такая погода только во вред.
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Лена
54 минуты назад
У природы нет плохой погоды.Миша,у тебя от погоды едет крыша?
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Андрей
сегодня, 17:50
У меня сегодня все ушли отмерзли ждать 11-тый автобус в первый и последний раз я его жду 100 раз заикался что ждать его не буду завтра поеду с пересадкой до спутника а там в 315-тый и конечно же одену шапку.
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Дед
сегодня, 17:42
Что то никаких обьявлений о включении отопления. Одолевают смутные подозрения.
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Hello
сегодня, 17:39
Ну что ж поделать это же очень.
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KVADRA
сегодня, 16:35
Отопление перенесли на неделю...
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Анатолий
сегодня, 17:28
Лучше бы на лето.Бесконечные порывы теперь называют"плановыми ремонтами".
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Денис
сегодня, 15:47
Лето, кинуло нас.
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Михаил
сегодня, 18:13
Это плохо могло бы Лето ещё постоять тем более в этих широтах где зима почти семь месяцев.
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