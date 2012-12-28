Погода в Липецке
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сегодня, 15:28
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В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью
В ближайшие трое суток при прохождении холодного атмосферного фронта в Липецкой области пройдут дожди различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 октября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7 градусов.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем дожди. Температура ночью – около 0 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.
День 14 октября стал самым теплым в Липецке в 2009 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 8 градусов мороза.
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