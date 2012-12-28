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сегодня, 09:15
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Мошенники втянули подростка в конкурс и выудили с карточки его мамы 124 тысячи рублей
Аферисты придумывают разные способы «развода» на деньги и не жалеют даже детей
Аферисты в переписке объяснили, как получить бонусы. От мальчика требовалось перевести небольшую сумму денег на указанный счёт. Оказалось, что у подростка нет банковской карты. Тогда мошенники попросили «одолжить» средства у знакомых или родителей.
Мальчик знал пароль от телефонов бабушки и мамы, поэтому при помощи мобильного приложения втайне от родственников перечислил аферистам 124 тысячи рублей.
Однако бонусов он так и не дождался – с ним никто не вышел на связь. Когда родственники увидели списание денежных средств с их счетов, они обратились в полицию.
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