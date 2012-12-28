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сегодня, 09:15
4

Мошенники втянули подростка в конкурс и выудили с карточки его мамы 124 тысячи рублей

Аферисты придумывают разные способы «развода» на деньги и не жалеют даже детей

Как рассказали в УМВД России по Липецкой области, 11-летний липчанин участвовал в несуществующем конкурсе, который проводился в одном из телеграмм-каналов. Мошенники в качестве приза обещали бонусы в виртуальной игре. 1 октября он узнал результаты – подросток стал победителем и скоро должен был получить свой выигрыш.

Аферисты в переписке объяснили, как получить бонусы. От мальчика требовалось перевести небольшую сумму денег на указанный счёт. Оказалось, что у подростка нет банковской карты. Тогда мошенники попросили «одолжить» средства у знакомых или родителей.

Мальчик знал пароль от телефонов бабушки и мамы, поэтому при помощи мобильного приложения втайне от родственников перечислил аферистам 124 тысячи рублей.

Однако бонусов он так и не дождался – с ним никто не вышел на связь. Когда родственники увидели списание денежных средств с их счетов, они обратились в полицию.

мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
В лёгкую
2 минуты назад
Как же просто сейчас у людей выудить деньги. Прогресс играет сейчас на стороне мошенников. Причём безопасность к сожалению не на первом месте.
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1
сегодня, 10:06
Семейный бюджет должен быть под замком, ключ у которого в единственном экземпляре висит на кобуре отца.
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Старый Ворчун
сегодня, 11:01
А что у отца? Почему не у матери?
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q
48 минут назад
А что у отца? Почему не у матери? Новость обо всём сказала
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