Мошенники втянули подростка в конкурс и выудили с карточки его мамы 124 тысячи рублей

Аферисты придумывают разные способы «развода» на деньги и не жалеют даже детей

Как рассказали в УМВД России по Липецкой области, 11-летний липчанин участвовал в несуществующем конкурсе, который проводился в одном из телеграмм-каналов. Мошенники в качестве приза обещали бонусы в виртуальной игре. 1 октября он узнал результаты – подросток стал победителем и скоро должен был получить свой выигрыш.Аферисты в переписке объяснили, как получить бонусы. От мальчика требовалось перевести небольшую сумму денег на указанный счёт. Оказалось, что у подростка нет банковской карты. Тогда мошенники попросили «одолжить» средства у знакомых или родителей.Мальчик знал пароль от телефонов бабушки и мамы, поэтому при помощи мобильного приложения втайне от родственников перечислил аферистам 124 тысячи рублей.Однако бонусов он так и не дождался – с ним никто не вышел на связь. Когда родственники увидели списание денежных средств с их счетов, они обратились в полицию.