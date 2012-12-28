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вчера, 17:11
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Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей

9 октября уголовное дело было направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело восьми жителей Липецкой области, обвиняемых в организации незаконного пребывания в России иностранных граждан, совершенной организованной группой.

Как рассказали GOROВ48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cемерым участникам группы вменяют обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Также по делу проходит сотрудница миграционной службы УМВД России по городу Липецку, которая в мае 2022 года по инициативе этой группы фиктивно поставила на миграционный учёт по месту пребывания двух граждан Узбекистана. Её действия квалифицированы по пунктам «а», «в», части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания в России иностранцев группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Следствием установлено, что 45-летний липчанин и его 36-летняя сожительница ещё в 2017 году придумали хитрую схему легализации незаконных мигрантов. Они привлекли пять жительниц области, которые за вознаграждение фиктивно становились жёнами мигрантов. Так с ноября 2017 года по май 2023 года пять иностранцев получили разрешения на временное проживание в России, а один даже вид на жительство и гражданство России. По данным следствия, для иностранцев эта услуга стоила от 30 000 до 250 000 рублей. Остальные получить гражданство не успели — в процесс вмешались правоохранители.

Вот только одна из историй обвиняемых. Женщина из Добринки в ходе следствия рассказала, что жила на съемной квартире с подругой и её сожителем. В январе 2021 года в гости к ним приехал мужчина, который представился Джоном, и предложил ей заработать около 35 000 рублей, вступив в фиктивный брак с иностранцем, в котором необходимо было пробыть около трёх месяцев. Брак был необходим для того, чтобы у иностранца появилась возможность получить разрешение на временное пребывание в России и в дальнейшем оформить гражданство. Женщина согласилась на предложение Джона: она была беременной и остро нуждалась в деньгах, а отец ребенка материально не помогал.

В ЗАГСе в Липецке зарегистрировать брак при первом визите согласились только через месяц. Но такой длительный срок участников схемы не устроил и они решили зарегистрировать брак по ускоренной схеме в связи с беременностью женщины, предоставив справку от гинеколога. В заявлении на регистрацию брака женщина по указанию Джона просила сократить срок регистрации, так как ждет общего с женихом-иностранцем ребёнка. И при повторном визите в ЗАГС пару зарегистрировали в тот же день. Обещанные 35 000 рублей в тот день за вступление в брак Джон не отдал. Но уже на следующий день он приехал в Добринку и попросил зарегистрировать новоиспеченного мужа по месту регистрации жены, пообещав за это дополнительно к тем 35 000 рублей еще 15 000 рублей. Женщина согласилась.

После рождения дочери женщина звонила мужу и просила о материальной помощи, в которой тот оказал. Тогда же у самого иностранца начались проблемы с оформлением документов на право проживания в России и уже он попросил жену из Добринки указать в свидетельстве о рождении ее дочери себя в качестве отца. Женщина согласилась, и девочке оформили новое свидетельство о рождении, в графе отец значился иностранец. Но вскоре к женщине наведался участковый — полицейский выяснял, живет ли с ней муж и отец. Потом женщину вызвали в полицию, где она рассказала о вступлении в фиктивный брак. Через некоторое время Левобережный районный суд Липецка вынес решение о признании брака недействительным. Теперь женщина оказалась на скамье подсудимых. 
миграция
иностранцы
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Единичный случай
вчера, 21:07
Когда удалось привлечь сотрудника миграционной службы. А ведь ворочиют
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Елена
вчера, 21:06
Ух бы подзаработать так.
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Адвокат Черный
вчера, 21:46
Уверяю, шансов вагон и маленькая тележка !!! Надо только захотеть ...
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Старая дева
вчера, 21:04
Эх,упустила свой шанс!
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Ага
вчера, 20:57
Коли по документам отец, так пусть теперь алименты дочери платит до совершеннолетия.
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Бабушка
вчера, 20:42
Е - моё. Какие деньги. Что ж я раньше то не знала. Ещё огород копать надо, дом и сарай ремонтировать, козу доить, траву косить. Мне, кого помоложе, работы много. Сама отдыхать поеду. В Арабские Эмиранты.
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самое
вчера, 20:21
главное это лишение гражданства всех кто прошел через эту схему. и депортация само-собой
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Адвокат Черный
вчера, 20:01
Ой, дура ... Надо было сразу 100 процентов предоплаты брать вперёд! Классическое кидалово. Теперь ещё судимость и срок. Ну ничего, поумнеет, может быть. Зона этому очень (!!!) способствует.
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однако
вчера, 19:13
7 лет счастливой жизни за забором --дайте ей .чтоб други м не повадно было.
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Ну
вчера, 17:49
А первая брачная ночь тоже входила в стоимость ?
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