Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Депутаты областного и городского Советов проверили в каких условиях будут жить иностранные рабочие
Общество
281
сегодня, 13:28
3
Погода южная — сияние северное
Пятый месяц лета в Липецкой области ознаменован практически еженедельными северными сияниями.
Разноцветные сполохи этой ночью сняла «Ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.
— Сильная солнечная буря прогнозировалась на пятницу. Но в пятницу небо затянуло тучами, и пошел дождь. Думалось: обидно, такая буря и не увидим сияние. Но повезло. Прогноз по буре не оправдался и в выходные был штиль. Лишь к вечеру воскресенья, когда в Липецке прекратился дождь и очистилось небо, параметры солнечного ветра, прилетевшего к Земле, стали расти. И после полуночи хорошо вспыхнуло небе, — рассказала Светлана.
Действительно, как рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидромета Дания Знойкина, в этом году небывало сильная солнечная активность и в наших широтах фиксируется нехарактерное для региона северное сияние.
0
0
0
2
3
Комментарии (3)