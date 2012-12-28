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281
сегодня, 13:28
3

Погода южная — сияние северное

Пятый месяц лета в Липецкой области ознаменован практически еженедельными северными сияниями.

Чуть разошлись тучи и прояснилось небо, как в Липецкой области снова зафиксировали всполохи северного сияние. Мы наблюдаем природный когнитивный диссонанс — затянувшееся до октября лето, но сияние в небе наблюдается полярное.

Разноцветные сполохи этой ночью сняла «Ловец северных сияний» Светлана Кошкарова.

— Сильная солнечная буря прогнозировалась на пятницу. Но в пятницу небо затянуло тучами, и пошел дождь. Думалось: обидно, такая буря и не увидим сияние. Но повезло. Прогноз по буре не оправдался и в выходные был штиль. Лишь к вечеру воскресенья, когда в Липецке прекратился дождь и очистилось небо, параметры солнечного ветра, прилетевшего к Земле, стали расти. И после полуночи хорошо вспыхнуло небе, — рассказала Светлана.

Действительно, как рассказала GOROD48 дежурный синоптик липецкого гидромета Дания Знойкина, в этом году небывало сильная солнечная активность и в наших широтах фиксируется нехарактерное для региона северное сияние.
северное сияние
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Федор
сегодня, 13:46
А у нас в году разве 5 летних месяцев? Или я по другому календарю живу?
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fed
44 минуты назад
вы живете на сложных щщах
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1
сегодня, 13:38
Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
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