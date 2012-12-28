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Происшествия
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56 минут назад
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Липчанин получил три года колонии за покушение на убийство знакомого бывшей жены
Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с 36-летним знакомым бывшей жены и нанес ему не менее пяти ударов ножом в голову и тело.
По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, 29 декабря 2022 года женщина отмечала корпоратив с коллегами в ресторане «Де Бассус» на проспекте Победы и встретила своего приятеля, c которым они были знакомы полтора года. После полуночи уже 30 декабря, когда все стали разъезжаться, женщина встретила в ресторане еще и бывшего мужа: тот 26 декабря поздравлял её с днём рождения и знал о корпоративе. Бывший муж заявил, что приехал её встретить и проводить и до дома. Но женщина его об этом не просила и никуда ехать c бывшим мужем не собиралась. Она вызвала такси и вскоре услышала крики со стороны парковки. Оказалось, нетрезвый мужчина вступил в конфликт с 36-летним знакомым бывшей жены и нанес ему не менее пяти ударов ножом в голову и тело. Потерпевший оказал сопротивление. В ситуацию также вмешались очевидцы. В результате раненый был госпитализирован.
Как сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, 40-летний мужчина получил за покушение на убийство три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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