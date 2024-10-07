Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи

Представляем информационную картину наступившего дня.

В Липецкую область вернётся сухая и теплая погода – правда, всего на один день. В Липецке – 22-24 градуса, преимущественно без осадков.









В понедельник нас вновь ждёт массовое отключение воды. С 10:00 до конца ремонтных работ ценный ресурс будет отсутствовать в домах на улицах Асфальтной, 111, 111а, 113, 115а; Писарева, 1, 2а, 2б,3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Привокзальной, 56, 101; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Таёжной. 12; Тихой, 24; Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, вл. 21, 43, 180; Юношеской, 43б, 43 стр. 6, 43к.1, 43 стр. 7, 43 стр. 4, стр. 43, 46, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48/1, 48/2, 48, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 50, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр.10, 52, 52/1, вл. 54, вл. 56, 63а, 67, 46/1, 67а, 67г, 73, 73а, вл. 77, 77к, вл. 77м, 79б, 79в, вл. 81, вл. 82 вл. 85, вл. 97, вл. 99, вл. 99, 103, стр. 105; Ярославской, 19, 13.









С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом обесточат улицы 9 мая и Новую, а в промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт 19-й микрорайон, улицу Московскую и Елецкое шоссе.









Ревущая толпа автомобилей, притихшая за выходные дни, сегодня вернётся на наши дороги в полном составе, а это значит, что пробки будут возникать повсюду. Ориентироваться в ревущем городском пространстве помогут «Яндекс-карты» или аналогичное приложения. Без них вы рискуете застрять в пути.





(12+).













По пушкинской классике, которую все проходят в школе. Русская хандра которая излечивается чистой любовью и побеждается искренним прощением и верой. Спектакль приурочен к юбилейному году А.С. Пушкина и выпущен как творческий проект актёра и режиссёра театра Евгения Азманова.





И снова классика



Продолжатся и мероприятия проекта «А у нас во дворе» (0+). Сегодня музыка будет греметь, артисты станут веселить публику, а заезжие мастера организуют творческие мастер-классы на улице Стаханова возде дома №20. Начало в 16:00.









В этом году в Липецке было вынесено уже 1 971 постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил парковки. Как сообщили в мэрии, общая сумма наложенного штрафа – 1 235 500 рублей, уже оплачено 790 750 рублей.















Сдать накопившуюся дома мелочь липчане могут с 7 по 20 октября во время всероссийской акции «Монетная неделя». Это поможет вернуть монеты в денежный оборот.









Узнать условия акции можно на сайте монетнаянеделя.рф













По итогам предыдущей Монетной недели, которая проходила с 20 мая по 2 июня 2024 года, в Липецкой области было собрано около 390 тысяч монет на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей.

40% липчан опасаются заразиться коронавирусом: 7% — очень бояться, 33% — немного боятся, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.





Женщины больше мужчин боятся заразы, среди них вдвое больше тех, кто выразил сильную обеспокоенность. Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.



















Сторонники идеального порядка на рабочем месте — медицинские сестры - 82%, продавцы - 80%, кладовщики 78%, операторы call-центров - 75% и охранники - 73%. Род деятельности обязывает: «Все должно быть на своих местах. Это не дом, а рабочее место»; «Люблю аккуратность и порядок»; «Порядок должен быть во всем, тогда в голове порядок».















Творческий беспорядок чаще царит на рабочих местах системных администраторов = 51%, дизайнеров - 36%, учителей - 35%, инженерно-технических работников - 33% и маркетологов -30%. Люди, в работе которых без креатива и творчества не обойтись, не столь аккуратны: «Идеальный порядок бывает, но нечасто»; «Главное знать, где что лежит»; «Это отнюдь не хаос. Это мой личный порядок».

На станции Казинка не станет воды в домах №№ 28, 28а, 33а; а в селе Косыревка на улице Новой, 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 18, 19, 20, вл. 20а, 20б, 21.В это же время «пересохнут» краны в частном секторе на улицах Асфальтной, Бригадной, Варшавской, Железнодорожной, Ладыгина, Липецкой, Локомотивной, МПС, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Постышева, Привокзальной, Р.Зорге, Светлова, Таёжной, Тихой, Фабричной, Череповецкой, Шаумяна, в переулке Фруктовом. В селе Косырёвка с такими же трудностями столкнутлся жители улиц Ленина, Новой, Советской.40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи» продолжается в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого. Сегодня на сцену вновь выйдут липчане: в 19:00 они покажут спектакль «Онегин»В библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) посветят время другому классику. В 13:00 здесь состоится квест «Цель — жить»по произведению Ивана Гончарова «Обломов».К 135-летию со дня смерти писателя.Липчанам напоминают, что парковка на газонах влечёт за собой штраф на физлиц - от 500 до 3000 рублей, на юрлиц – от 10 000 до 50 000 рублей.Обменять монеты на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег, которые выпущены с 1997 года. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу для сокращения времени обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. Кроме того, в банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет.Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же горожан, сколько и ковидом - по 40%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже - 5%.О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет - 43%.Идеальный порядок царит на рабочем месте у медицинских сестер, продавцов и кладовщиков, а у сисадминов, дизайнеров и учителей чаще — творческий беспорядок, выяснили в другом опросе сотрудники Superjob .