В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Происшествия
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58 минут назад
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Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Пострадавший скончался в больнице.
На 49-м километра автодороги Липецк – Усмань водитель «Рено» совершил наезд на мужчину 1987 года рождения. Известно, что пострадавший перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
В больнице пешеход скончался.
Видео ГИБДД Липецкой области
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