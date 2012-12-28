Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода

Пострадавший скончался в больнице.

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В больнице пешеход скончался.





Видео ГИБДД Липецкой области



Как сообщили в ГИБДД Липецкой области, сегодня утром по Липецком произошло смертельное ДТП.На 49-м километра автодороги Липецк – Усмань водитель «Рено» совершил наезд на мужчину 1987 года рождения. Известно, что пострадавший перебегал дорогу вне пешеходного перехода.