Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Происшествия
Странная авария на дамбе
Происшествия
В Липецке «ГАЗель» чуть не упала с насыпи на старую железную дорогу
Происшествия
На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +21
Погода в Липецке
Липецкую область ночью накроет туман
Происшествия
Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Происшествия
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Происшествия
Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Общество
Читать все
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +21
Погода в Липецке
На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецке «ГАЗель» чуть не упала с насыпи на старую железную дорогу
Происшествия
Странная авария на дамбе
Происшествия
Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода
Происшествия
Безработный воровал из магазинов шампуни и дезодоранты
Происшествия
Неименная банковская карта: отказываться или пользоваться?
Общество
Липецкую область ночью накроет туман
Происшествия
Читать все
Происшествия
860
58 минут назад
4

Под Усманью водитель насмерть сбил 37-летнего пешехода

Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщили в ГИБДД Липецкой области, сегодня утром по Липецком произошло смертельное ДТП.

На 49-м километра автодороги Липецк – Усмань водитель «Рено» совершил наезд на мужчину 1987 года рождения. Известно, что пострадавший перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В больнице пешеход скончался.

Видео ГИБДД Липецкой области
ДТП
смертельное ДТП
0
1
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Для писателя.
22 минуты назад
Водитель сбил пешехода который умер в больнице! А у вас что за заголовок?
Ответить
Терапевт
33 минуты назад
Не насмерть сбил, а пешеход бросился под автомобиль.
Ответить
Дачник
34 минуты назад
На карту посмотрите, где Усмань,а где Борино,Ленина,49км
Ответить
Дачник
35 минут назад
На карту посмотрите, где Усмань,а где Борино,Ленина,49км
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru