В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Происшествия
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сегодня, 21:11
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На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
Одна из машин выехала на полосу встречного движения.
– По предварительным данным, автомобиль «Шкода Кодиак» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилями «Тойота Королла» и «ВАЗ-2115». В настоящее время известно об одном пострадавшем: водитель «Шкоды» с места ДТП доставлен в медучреждение. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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