На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля

Одна из машин выехала на полосу встречного движения.

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Сегодня вечером на улице Механизаторов произошло ДТП.– По предварительным данным, автомобиль «Шкода Кодиак» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилями «Тойота Королла» и «ВАЗ-2115». В настоящее время известно об одном пострадавшем: водитель «Шкоды» с места ДТП доставлен в медучреждение. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках проверки, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.