Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им

Женщина лишилась 900 тысяч

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 14 сентября 33-летней жительнице Усманского района позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником сотовой компании. Она сообщила, что абонентский номер клиентки в ближайшее время будет заблокирован из-за истечения срока пользования, поэтому сотрудница предложила дистанционно продлить договор на пять лет, на что потерпевшая согласилась. Не прерывая разговора, она продиктовала все коды из смс-сообщений. Через 15 минут с неизвестного абонентского номера поступило сообщение, что пароль от её аккаунта на портале Госуслуг изменён. Попытка зайти на портал Госуслуг не увенчалась успехом. Затем женщине сообщили, что мошенники пытаются оформить на нее кредит и сейчас необходимо связаться с сотрудником Центрального банка РФ. Но есть условие – перед общением с ним необходимо получить разрешение в органах внутренних дел. По указанию мошенников она позвонила по видеосвязи лжесотруднику МВД. Тот не скрывал свою личность и общался с включенной камерой. Мужчина выразил свое возмущение тем, что она сообщила третьим лицам код с портала Госуслуг. Он сказал, что подобные действия могут расцениваться, как пособничество мошенникам. Лжеполицейский выслушал потерпевшую и сообщил, что с ней свяжутся сотрудники банка, которые объяснят алгоритм действий.Действительно, через два дня с ней связался представитель банка. Согласно его указаниям, женщина съездила в Воронеж и написала претензию в указанный банк. Затем ей поступил звонок от другого сотрудника банковской организации – специалист попросил гражданку не сомневаться в правильности своих действий. Окончательно потеряв бдительность, она взяла кредит на сумму около 190 тысяч рублей, купила новый телефон и сим-карту, чтобы перевести деньги «специалистам». На следующий день снова оформила кредит, теперь на сумму 100 тысяч рублей – эти деньги также поступили на счёт аферистов.Мошенники не остановились на этом. Они сообщили, что на машину потерпевшей оформлена доверенность и ее срочно необходимо продать. По указанному мошенниками адресу в Воронеже она продала машину за 500 тысяч рублей. Эти деньги она перевела на безопасный счет, номер которого ей продиктовали. После совершения сделки сотрудник вызвал ей такси до дома. В момент поездки она перевела мошенникам ещё 100 000 рублей. Вернувшись домой, женщина рассказала обо всем своему знакомому. После разговора с ним она поняла, что попалась на уловки злоумышленников.Общий ущерб от мошеннических действий составил почти 900 тысяч рублей.В полиции предупреждают: Звонок от сотрудника сотовой компании? Настоящий работник организации не просит вас продиктовать код из смс-сообщений! Об этом просит только мошенник!Звонок или сообщение от сотрудника портала Госуслуг? Представитель Госуслуг не звонит пользователям портала. Все вопросы решаются по запросу самого абонента через личный кабинет!Работник МФЦ консультирует граждан ТОЛЬКО после их непосредственного обращения. Они никогда не звонят и не предлагают свою помощь по разблокировке аккаунтов.Центробанк проводит работу только с юридическими лицами!Если с вами связались от имени сотрудников полиции и предлагают решить финансовые вопросы – знайте, так действуют мошенники