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сегодня, 15:36
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Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей

Мошенники стали представляться сотрудниками энергосбытовой компании.

32-летнюю липчанку обманули под предлогом установки нового электрического счётчика. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, для получения услуги женщине предложили встать в электронную очередь, а для этого нужно было продиктовать код из смс-сообщения.

После этого сотрудник «энергосбытовой компании» с ней попрощался, но вскоре позвонил «сотрудник портала Госуслуг». Он уверял потерпевшую, что её аккаунт взломан и злоумышленники от оформляют кредиты на ее имя. Женщина не верила, и тогда её переключили на «сотрудника банка», который предложил посоветовал заморозить счёт женщины. Для этого нужно было взять кредит на 378 тысяч рублей, что женщина и сделала. Мошенники поняли, что липчанка находится под их влиянием аи убедили ее взять еще один кредит — на 400 тысяч рублей. Все деньги женщина перевела на указанные реквизиты. А кредиты остались на ней.

Полицейские напоминают, никому не передавайте личную информацию: смс-коды, реквизиты банковской карты, номера СНИЛС или документов, удостоверяющих личность. 
мошенничество
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Комментарии (3)

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vlad
7 минут назад
Прошло то время, когда можно было доверять. Запишите номер, с которого звонили, и посылайте открытым текстом.
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мнение
55 минут назад
Ну что то совсем не верится что существуют такие люди. Сколько можно об одном и том же. Или это скрытое финансирование кого не надо? А потом оформят банкротство?
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Жесть
сегодня, 15:49
А на счете, который просили заморозить, сколько было или и счета то не было?! Вообще безмозглая!!!
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