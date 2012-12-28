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сегодня, 15:36
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Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей
Мошенники стали представляться сотрудниками энергосбытовой компании.
После этого сотрудник «энергосбытовой компании» с ней попрощался, но вскоре позвонил «сотрудник портала Госуслуг». Он уверял потерпевшую, что её аккаунт взломан и злоумышленники от оформляют кредиты на ее имя. Женщина не верила, и тогда её переключили на «сотрудника банка», который предложил посоветовал заморозить счёт женщины. Для этого нужно было взять кредит на 378 тысяч рублей, что женщина и сделала. Мошенники поняли, что липчанка находится под их влиянием аи убедили ее взять еще один кредит — на 400 тысяч рублей. Все деньги женщина перевела на указанные реквизиты. А кредиты остались на ней.
Полицейские напоминают, никому не передавайте личную информацию: смс-коды, реквизиты банковской карты, номера СНИЛС или документов, удостоверяющих личность.
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