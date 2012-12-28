Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей

Мошенники стали представляться сотрудниками энергосбытовой компании.

32-летнюю липчанку обманули под предлогом установки нового электрического счётчика. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, для получения услуги женщине предложили встать в электронную очередь, а для этого нужно было продиктовать код из смс-сообщения.После этого сотрудник «энергосбытовой компании» с ней попрощался, но вскоре позвонил «сотрудник портала Госуслуг». Он уверял потерпевшую, что её аккаунт взломан и злоумышленники от оформляют кредиты на ее имя. Женщина не верила, и тогда её переключили на «сотрудника банка», который предложил посоветовал заморозить счёт женщины. Для этого нужно было взять кредит на 378 тысяч рублей, что женщина и сделала. Мошенники поняли, что липчанка находится под их влиянием аи убедили ее взять еще один кредит — на 400 тысяч рублей. Все деньги женщина перевела на указанные реквизиты. А кредиты остались на ней.Полицейские напоминают, никому не передавайте личную информацию: смс-коды, реквизиты банковской карты, номера СНИЛС или документов, удостоверяющих личность.