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Экономика
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сегодня, 16:42
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Бензин немного подешевел в Липецкой области
Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1% — с 56,22 рубля до 56,18. При том, единственной маркой бензина, стоимость которой продолжила расти за последнюю неделю, стала марка АИ-98 – она подорожала на 0,4% (неделей ранее на 0,6%). Ее стоимость на 30 сентября составила 79,76 рубля против 79,42 рубля на 23 сентября. Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,2%, с 58,46 до 58,35 рубля за литр. Прежними остались цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — 52,85 рубля и 62,87 рубля соответственно.
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