Бензин немного подешевел в Липецкой области

Впрочем, падение цены не коснулось бензина премиальной марки — он продолжил дорожать пятую неделю подряд, хотя темпы роста его стоимости замедлились. В целом из четырех наблюдаемых видов топлива подешевела одна марка, цены на еще два вида остались на уровне предыдущей недели. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 24 по 30 сентября) представил Липецкстат.Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1% — с 56,22 рубля до 56,18. При том, единственной маркой бензина, стоимость которой продолжила расти за последнюю неделю, стала марка АИ-98 – она подорожала на 0,4% (неделей ранее на 0,6%). Ее стоимость на 30 сентября составила 79,76 рубля против 79,42 рубля на 23 сентября. Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,2%, с 58,46 до 58,35 рубля за литр. Прежними остались цены на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — 52,85 рубля и 62,87 рубля соответственно.