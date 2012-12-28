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Происшествия
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сегодня, 09:20
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44-летний ельчанин растил в сарае коноплю
Собрать урожай он не успел, к ельчанину пришли полицейские. В доме растениевода они нашли 34 куста конопли общей массой 6,6 килограмма.
«На территории своего домовладения мужчина оборудовал помещение со специальными условиями для посева и выращивания конопли. Обнаружены 34 куста общей массой 6,6 килограмма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Растениеводу может грозить до десяти лет лишения свободы.
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