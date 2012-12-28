44-летний ельчанин растил в сарае коноплю

Собрать урожай он не успел, к ельчанину пришли полицейские. В доме растениевода они нашли 34 куста конопли общей массой 6,6 килограмма.

44-летний житель Елецкого района подозревается в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Он выращивал в сарае коноплю. Плантацию обнаружили полицейские, которые пришли к ельчанину после получения оперативной информации.«На территории своего домовладения мужчина оборудовал помещение со специальными условиями для посева и выращивания конопли. Обнаружены 34 куста общей массой 6,6 килограмма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Растениеводу может грозить до десяти лет лишения свободы.