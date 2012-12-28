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сегодня, 09:20
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44-летний ельчанин растил в сарае коноплю

Собрать урожай он не успел, к ельчанину пришли полицейские. В доме растениевода они нашли 34 куста конопли общей массой 6,6 килограмма. 

44-летний житель Елецкого района подозревается в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Он выращивал в сарае коноплю. Плантацию обнаружили полицейские, которые пришли к ельчанину после получения оперативной информации. 

«На территории своего домовладения мужчина оборудовал помещение со специальными условиями для посева и выращивания конопли. Обнаружены 34 куста общей массой 6,6 килограмма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Растениеводу может грозить до десяти лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гостья из СССР
сегодня, 11:14
Ого. Дома выращивал. Целая плантация. При СССР её в междурядьях на дачах и в деревнях сажали, немного, штук 5 или 7 на весь огород, она вредителей отпугивает. А осенью вырывали и сжигали. Никто ни о чём другом даже и не думал.
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Беломорканал
сегодня, 11:38
У нас на огороде росла у многих, но моды такой не было, что б её курить
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