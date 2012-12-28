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На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
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6371
вчера, 16:14
10

На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»

Игроки молодежки не пострадали. Погиб водитель «КамАЗа».

Автобус с молодежной командой воронежского «Факела» столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под Липецком, сообщает воронежская газета «Моё».

По данным издания, автобус двигался из Москвы, куда команда прибыла после гостевой встречи в Калининграде с местной «Балтикой». В аварии никто из футболистов не пострадал. Водитель «КамАЗа» погиб.

Юных футболистов в Воронеж доставил другой автобус.

Фото: moe-online.ru
авария
ДТП
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 22:10
Произошло это на 310 км трассы м4 дон,аодитель автобуса уснул,врезался в зил,водитель с армении
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Водитель
вчера, 20:18
Интересно, кто выскочил на встречу?
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Пехота
вчера, 19:40
Еще три месяца этого проклятого года
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...
вчера, 21:24
и наступит следующий.
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...
вчера, 19:38
Сидят мракобесием занимаются, сейчас на автобусу нужны расходы 300-500 тыс в месяц, + 2 водителя это еще 200 тыс в месяц + гараж. А если команда не 1 а еще и запасной состав то и вообще могут 2 автобуса. А играть никто не умеет
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Фунтик
вчера, 19:23
Ёксель-моксель.
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-
вчера, 18:01
Ну вот. Сравните с Приорой тренера велосипедистов.
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Ужас!
вчера, 17:17
Где произошло? Как???
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Поехавший
вчера, 17:09
Автобус жалко
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6 полата.
вчера, 16:56
Металлург чемпион.
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