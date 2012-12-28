Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
Происшествия
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вчера, 16:14
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На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Игроки молодежки не пострадали. Погиб водитель «КамАЗа».
По данным издания, автобус двигался из Москвы, куда команда прибыла после гостевой встречи в Калининграде с местной «Балтикой». В аварии никто из футболистов не пострадал. Водитель «КамАЗа» погиб.
Юных футболистов в Воронеж доставил другой автобус.
Фото: moe-online.ru
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