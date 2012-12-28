Бывшего полицейского Михаила Кузнецова осудили за организацию занятия проституцией

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ельцу Михаила Кузнецова, обвиняемого в превышение должностных полномочий и организации занятия проституцией, с использованием своего служебного положения и с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.В уголовном деле еще четверо подсудимых: трое администраторов сауны и предприниматель — отец полицейского Алексей Кузнечиков, действия которых квалифицированы как организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних. Отцу полицейского также вменялось и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица.«Как установлено судом, полицейский осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу-предпринимателю, реализуется алкогольная продукция без соответствующей лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли. Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Михаила Кузнецова приговорили к четырем годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года, и лишением специального звания — старший лейтенант полиции. Его отца-предпринимателя Алексея Кузнечикова — к 2,5 года общего режима со штрафом 100 тысяч рублей;Двое администраторов получили по два года условно, третий — 1,5 года условно с испытательным сроком в один год.