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Спорт
270
сегодня, 14:52
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По фамилии Гейдаров и по имени Гейдар – встречай, Липецк, нового чемпиона по борьбе

Слабослышащий борец сумел за два дня завоевать две медали первенства России.

Слабослышащий липецкий борец Гейдар Гейдаров за пару дней дважды поднялся на пьедестал почёта первенства России по борьбе.

В первый день воспитанник областной комплексной спортивной школы паралимпийского резерва среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 48 кг завоевал «серебро» в соревнованиях по вольной борьбе.

Как рассказал GOROD48 тренер спортсмена Сергей Нацвин, в отборочной подгруппе наш спортсмен победил соперника из Карачаево-Черкессии и уступил спортсмену из Тувы. Гейдаров вышел в полуфинал, где победил спортсмена из Ростова-на-Дону и с нетерпением ждал решающей встречи.

- В финале вновь предстояло бороться с тувинцем, которому он проиграл в подгруппе. Гейдар жаждал реванша и был близок – к концу схватки вёл по очкам – 6:5, пытался развить преимущество, но допустил ошибку при выполнении приёма и проиграл, - рассказал Сергей Нацвин.

Сегодня, во второй день соревнований, Гейдаров выступил и в первенстве России по греко-римской борьбе. В той же весовой категории до 48 кг у него были всего два соперника – из Карачаево-Черкессии и Ульяновска. Наш спортсмен победил обоих и добавил в коллекцию медаль высшей пробы.

«Золото» и «серебро» первенства России – не так уж и плохо для крупных первых соревнований в карьере нашего борца.

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Награды спортсмену и тренеру

Сергей Нацвин добавил, что достигнутые успехи позволяют его ученику претендовать на присвоение 1-го юношеского разряда по борьбе.
Борьба
спорт глухих
Гейдар Гейдаров
Сергей Нацвин
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Комментарии (1)

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сегодня, 15:30
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