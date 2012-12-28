По фамилии Гейдаров и по имени Гейдар – встречай, Липецк, нового чемпиона по борьбе

Слабослышащий борец сумел за два дня завоевать две медали первенства России.

«Золото» и «серебро» первенства России – не так уж и плохо для крупных первых соревнований в карьере нашего борца.











Награды спортсмену и тренеру



Слабослышащий липецкий борец Гейдар Гейдаров за пару дней дважды поднялся на пьедестал почёта первенства России по борьбе.В первый день воспитанник областной комплексной спортивной школы паралимпийского резерва среди юношей 14-15 лет в весовой категории до 48 кг завоевал «серебро» в соревнованиях по вольной борьбе.Как рассказал GOROD48 тренер спортсмена Сергей Нацвин, в отборочной подгруппе наш спортсмен победил соперника из Карачаево-Черкессии и уступил спортсмену из Тувы. Гейдаров вышел в полуфинал, где победил спортсмена из Ростова-на-Дону и с нетерпением ждал решающей встречи.- В финале вновь предстояло бороться с тувинцем, которому он проиграл в подгруппе. Гейдар жаждал реванша и был близок – к концу схватки вёл по очкам – 6:5, пытался развить преимущество, но допустил ошибку при выполнении приёма и проиграл, - рассказал Сергей Нацвин.Сегодня, во второй день соревнований, Гейдаров выступил и в первенстве России по греко-римской борьбе. В той же весовой категории до 48 кг у него были всего два соперника – из Карачаево-Черкессии и Ульяновска. Наш спортсмен победил обоих и добавил в коллекцию медаль высшей пробы.Сергей Нацвин добавил, что достигнутые успехи позволяют его ученику претендовать на присвоение 1-го юношеского разряда по борьбе.