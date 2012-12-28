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1718
сегодня, 10:26
17

При необходимости пункты временного размещения Липецка примут 5 000 человек

Пункты развернут на базе четырех школ и пяти учреждений культуры.

По данным управления ГО и ЧС администрации Липецка, система оповещения города об опасности включает 124 точки оповещения и охватывает 78% населения. До конца года в городе оборудуют еще 10 таких точек, доведя охват системой предупреждения до 92%. На это потратят 12,5 млн рублей.

На случай временных укрытий при воздушных атаках могут быть использованы подвалы, цокольные этажи, подземные парковки торговых центров, подземные переходы, здания, не имеющие остекления, заглубленные или подвалы школ, спортивных комплексов, а также 1 573 подвала многоквартирных домов (из которых 984 готовы к приему людей, а 589 — ограниченно готовы.

В муниципальной собственности находятся 30 защитных сооружений гражданской обороны, три из которых — в организациях, остальные — в управлении ГО и ЧС. На восстановление и ремонт восьми из них выделены 35,1 млн рублей — работы должны закончиться в октябре. Еще 15 защитных сооружений должны быть приведены в порядок в 2025 году.

В случае эвакуации жителей России или липчан из районов чрезвычайных ситуаций в городе на базе четырех школ и пяти учреждений культуры могут быть развернуты пункты временного размещения на 5 000 человек. При эвакуации жителей Липецка на базе обычных и , спортивных школ, учреждений культуры должны быть созданы 93 сборных пункта.
МЧС
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Неважно
2 минуты назад
У нас укрытие 45 школа, так она постоянно закрыта. Подвал закрыт, ключ у какой то соседки, я где при атаке должна ее искать.
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Да…
7 минут назад
Из 30 защитных сооружений гражданской обороны (на весь город!) 23 нуждаются в ремонте! А 984 пригодных подвала - это те, в которые можно войти без скафандра. Но подвал МКЖД - это совсем не убежище…
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Олег
14 минут назад
Испытывая чувство глубокой благодарности за подлинную и искреннюю заботу. Спасибо от всей души.
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К нам
36 минут назад
В подвал Пожалуйте - добровольно окочуритесь Циолковского 24/1
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Animal Planet.
37 минут назад
Вчера иду мимо соседнего дома,на подвале написано укрытие,ключи вы можете забрать.......дом на 11 мкр,а ключи можно забрать в управляющей компании,которая находится на 27 мкр.Круть.
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Animal Planet.
42 минуты назад
Сами там и сидите в этих подвалах и пунктах размещения.Я лучше c собакой в лес,в заброшенную деревню.
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Антисоветчик
45 минут назад
В первую очередь эвакуация понадобится жителям посёлка Дачный, и Матырский. Судя по последним событиям, очень даже скоро.
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Гость
49 минут назад
Убежища в школах пригодны только при наводнении и случайного разрушения здания для размещения людей. А при целенаправленном нападении с применением военной силы необходимы долговременные подземные убежища., способные выдержать бомбовые и ракетные удары. Мы боимся.
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Безмасочник
18 минут назад
Верно говорите. У нас таких в Липецке столько, что весь город можно надежно спрятать. Я имею в виду наши железорудные шахты. Надо только откопать входы в них.
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ё
52 минуты назад
Пункты временного размещения примут 5 000 человек? Странная готовность? Размещение граждан ниже статистической ошибки! Это 1% от численности населения города Липецк, в котором проживает около полмиллиона жителей.
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Житель
54 минуты назад
А что случилось то ?
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