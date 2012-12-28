При необходимости пункты временного размещения Липецка примут 5 000 человек

Пункты развернут на базе четырех школ и пяти учреждений культуры.

По данным управления ГО и ЧС администрации Липецка, система оповещения города об опасности включает 124 точки оповещения и охватывает 78% населения. До конца года в городе оборудуют еще 10 таких точек, доведя охват системой предупреждения до 92%. На это потратят 12,5 млн рублей.На случай временных укрытий при воздушных атаках могут быть использованы подвалы, цокольные этажи, подземные парковки торговых центров, подземные переходы, здания, не имеющие остекления, заглубленные или подвалы школ, спортивных комплексов, а также 1 573 подвала многоквартирных домов (из которых 984 готовы к приему людей, а 589 — ограниченно готовы.В муниципальной собственности находятся 30 защитных сооружений гражданской обороны, три из которых — в организациях, остальные — в управлении ГО и ЧС. На восстановление и ремонт восьми из них выделены 35,1 млн рублей — работы должны закончиться в октябре. Еще 15 защитных сооружений должны быть приведены в порядок в 2025 году.В случае эвакуации жителей России или липчан из районов чрезвычайных ситуаций в городе на базе четырех школ и пяти учреждений культуры могут быть развернуты пункты временного размещения на 5 000 человек. При эвакуации жителей Липецка на базе обычных и , спортивных школ, учреждений культуры должны быть созданы 93 сборных пункта.