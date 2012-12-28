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407
45 минут назад
1

Воду из подвала откачивают на тротуар и проезжую часть

У остановки «Юных Натуралистов» очередной потоп.

На пересечении проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов сегодня снова потоп.

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Перекресток обследовали работники «РВК-Липецк» и видимых утечек на сетях водоканала не нашли. 

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Оказалось, что воду откачивают из подвала.

«Предварительное обследование показало, воду откачивает из подвала собственник одного из расположенных рядом магазинов. Отметим, что ранее «РВК-Липецк» уже сталкивался с подобной проблемой по этому адресу. Тогда анализ пробы воды показал, что она отличается от воды, подаваемой по сетям «РВК-Липецк». Несмотря на это, водоканал снова отберет пробы воды на анализ, а также проведет обследование сетей водоснабжения на предмет возможной скрытой утечки», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (1)

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Модест
11 минут назад
Это не вода, это слезы Липчан от обиды за развал любимого города...
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