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Общество
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45 минут назад
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Воду из подвала откачивают на тротуар и проезжую часть
У остановки «Юных Натуралистов» очередной потоп.
Перекресток обследовали работники «РВК-Липецк» и видимых утечек на сетях водоканала не нашли.
Оказалось, что воду откачивают из подвала.
«Предварительное обследование показало, воду откачивает из подвала собственник одного из расположенных рядом магазинов. Отметим, что ранее «РВК-Липецк» уже сталкивался с подобной проблемой по этому адресу. Тогда анализ пробы воды показал, что она отличается от воды, подаваемой по сетям «РВК-Липецк». Несмотря на это, водоканал снова отберет пробы воды на анализ, а также проведет обследование сетей водоснабжения на предмет возможной скрытой утечки», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».
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