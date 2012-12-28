Воду из подвала откачивают на тротуар и проезжую часть

Оказалось, что воду откачивают из подвала.«Предварительное обследование показало, воду откачивает из подвала собственник одного из расположенных рядом магазинов. Отметим, что ранее «РВК-Липецк» уже сталкивался с подобной проблемой по этому адресу. Тогда анализ пробы воды показал, что она отличается от воды, подаваемой по сетям «РВК-Липецк». Несмотря на это, водоканал снова отберет пробы воды на анализ, а также проведет обследование сетей водоснабжения на предмет возможной скрытой утечки», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».