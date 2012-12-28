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Общество
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45 минут назад
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Из-за санитарных нарушений на 45 суток закрыли ресторан
Санитарные врачи пришли к выводу, что нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью посетителей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Cуд пришёл к выводу, что нарушение санитарных правил «несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и ее продолжение в таких условиях может нанести существенный вред охраняемым интересам личности, общества».
Деятельность ресторана «Елец» по решению суда приостановлена на 45 суток (этот срок исчисляется с шести вечера 10 сентября 2024 года).
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