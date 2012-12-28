Из-за санитарных нарушений на 45 суток закрыли ресторан

Санитарные врачи пришли к выводу, что нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью посетителей.

Специалисты Роспотребнадзора побывали с плановой проверкой в ресторане «Елец» на улице Коммунаров. По результатам этой проверки и лабораторных исследований в действиях юрлица ООО «Надежда» были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Cуд пришёл к выводу, что нарушение санитарных правил «несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и ее продолжение в таких условиях может нанести существенный вред охраняемым интересам личности, общества».Деятельность ресторана «Елец» по решению суда приостановлена на 45 суток (этот срок исчисляется с шести вечера 10 сентября 2024 года).