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На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Происшествия
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39 минут назад
На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд
Столкнулись два грузовика и три легковушки. Трасса в месте аварии закрыта для движения.
Трасса «Дон» в месте аварии закрыта для движения. Госавтоинспекция рекомендует для объезда платный участок М-4. На перекрестках с дорогами Хлевное – Тербуны и Плещеево – Синдякино работают экипажи дорожно-патрульной службы для регулирования движения.
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