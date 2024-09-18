На трассе «Дон» в Хлевенском районе столкнулись пять автомобилей: ГАИ рекомендует двигаться в объезд

Столкнулись два грузовика и три легковушки. Трасса в месте аварии закрыта для движения.



В 07:35 на 454-м километре альтернативного участка трассы «Дон» в Хлевенском районе столкнулись грузовики «Луидор» и «Вольво», легковые автомобили «Рено» и «Хендай» и «Киа». Информация о пострадавших уточняется.Трасса «Дон» в месте аварии закрыта для движения. Госавтоинспекция рекомендует для объезда платный участок М-4. На перекрестках с дорогами Хлевное – Тербуны и Плещеево – Синдякино работают экипажи дорожно-патрульной службы для регулирования движения.