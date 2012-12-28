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сегодня, 18:29
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На четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 32, ст.32 по улице Дружбы, №№ 6, 7, 8, 8а, 23 по улице Краснозаводской, №№ 8а, 17, 21 по улице Коммунистической, №№ 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 18 по улице Ленинградской, 2б, 4б, 6, 6а по улице 3 Сентября, №№ 4, 6, 8, 10, 12а, 14 по улице Ильича, №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 35 по улице Волгоградской, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 1 по улице Толстого, №№ 1, 1б, 2, 4, 8 по улице Скороходова, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 3, 35, 35а, 37, 45 по улице Первомайской, №№ 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1 по улице Октябрьской, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, № 22 по проспекту Победы, № 1 на площади Театральной. Без холодной воды в этот промежуток времени также останутся жители частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, П. Лумумбы.

Подвоз воды для питья организуют по адресам: улица 3 Сентября, 4б, улица Папина, 6, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 сентября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями подачи электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители в домах № 5 на улице Плеханова, № 299е по улице Баумана, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 40, 50 по улице Новотепличной, «» 1, 3, 3а, 5, 9, 12-24, 37, 38, 39 по улице Пришвина, № 25 по улице Кривенкова, №№ 1, 3, 8 по улице Мистюкова, № 10 по улице Шерстобитова, № 6 по улице Белана, №№ 8а, 43, 45, 47, 71 по улице Стаханова, №№ 2, 4, 6, 8, 10 по улице Бунина, № 173 по улице Московской, № 5 по улице Полиграфической, также 28 микрорайона. 

Из-за ремонтных работ на сетях обесточат:

- с 09:00 до 12:00 – дома № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 1-23 по улице Писарева, №№ 4, 25 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, также улицы Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую, поселки Дачный, Казинка;

- с 09:00 до 17:00 – дома № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 36-89 по улице Кошевого, № 49а по улице Минской, также улицы Зеленую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый;
- с 09:00 до 18:00 – район Силикатных озер. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Васёк
2 минуты назад
На 21 мкрн на 3 дня (как минимум) горячую воду отключили. Лето продолжается.
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Гаврик
55 минут назад
Ребята ! Пора рыть колодцы и чем больше , тем лучше
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