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Общество
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сегодня, 18:29
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На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды для питья организуют по адресам: улица 3 Сентября, 4б, улица Папина, 6, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 сентября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями подачи электричества (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители в домах № 5 на улице Плеханова, № 299е по улице Баумана, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 40, 50 по улице Новотепличной, «» 1, 3, 3а, 5, 9, 12-24, 37, 38, 39 по улице Пришвина, № 25 по улице Кривенкова, №№ 1, 3, 8 по улице Мистюкова, № 10 по улице Шерстобитова, № 6 по улице Белана, №№ 8а, 43, 45, 47, 71 по улице Стаханова, №№ 2, 4, 6, 8, 10 по улице Бунина, № 173 по улице Московской, № 5 по улице Полиграфической, также 28 микрорайона.
Из-за ремонтных работ на сетях обесточат:
- с 09:00 до 12:00 – дома № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 1-23 по улице Писарева, №№ 4, 25 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, также улицы Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую, поселки Дачный, Казинка;
- с 09:00 до 17:00 – дома № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 36-89 по улице Кошевого, № 49а по улице Минской, также улицы Зеленую, Спортивную, Украинскую, переулки Линейный, Сосновый;
- с 09:00 до 18:00 – район Силикатных озер.
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