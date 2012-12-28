Ночёвку в чужом доме придётся отрабатывать 60 часов

69-летний мужчина выслушал приговор за незаконное проникновение в жилище.

В Добринском районе 69-летнему мужчине назначили 60 часов обязательных работ за незаконное проникновение в чужой дом (по части первой статьи 139 УК РФ). Причём это происходило два вечера подряд.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 26 марта мужчина при помощи молотка сломал дверной замок и залез в чужой дом, где и переночевал.На следующий день он решил переночевать там же, но примерно через час после названного гостя в дом нагрянула хозяйка месте с полицией.