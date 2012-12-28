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Происшествия
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31 минуту назад
Ночёвку в чужом доме придётся отрабатывать 60 часов
69-летний мужчина выслушал приговор за незаконное проникновение в жилище.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 26 марта мужчина при помощи молотка сломал дверной замок и залез в чужой дом, где и переночевал.
На следующий день он решил переночевать там же, но примерно через час после названного гостя в дом нагрянула хозяйка месте с полицией.
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