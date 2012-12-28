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Общество
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сегодня, 14:00
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Липецкая область в ТОП-20 регионов по доле расходов населения на оплату ЖКУ
На коммунальные услуги липчане потратили в 2023 году 8,4% своих доходов. По этому показателю Липецкая область оказалась на 20 месте рейтинга российских регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и топливо — рейтинг составило РИА Новости.
Среди регионов Черноземья выше в рейтинге оказались Курская область, где доля оплаты коммунальных услуг составила 7,11%, и Белгородская область (7,91%) — они расположились на 7 и 14 местах. На 63 месте оказалась Тамбовская область с показателем 10,4%, на 74-м — Воронежская (11,1%).
Среди регионов России самая низкая доля затрат на эти цели (6,3%) — в Астраханской области. Относительно небольшие расходы (менее 7%) у населения Калмыкии, Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии. Больше всех — около 14% расходов приходится на коммунальные платежи у жителей Чукотского автономного округа. В целом по стране доля расходов на ЖКУ составила 9,4%.
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