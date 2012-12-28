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сегодня, 14:00
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Липецкая область в ТОП-20 регионов по доле расходов населения на оплату ЖКУ

На коммунальные услуги липчане потратили в 2023 году 8,4% своих доходов. По этому показателю Липецкая область оказалась на 20 месте рейтинга российских регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и топливо — рейтинг составило РИА Новости. 

В прошлом году на долю жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и топлива в регионе приходилось 8,4% совокупных потребительских расходов среднестатистической семьи, или 4054 рубля ежемесячно. Этот показатель сократился на год на 0,4 процентных пункта. 

Среди регионов Черноземья выше в рейтинге оказались Курская область, где доля оплаты коммунальных услуг составила 7,11%, и Белгородская область (7,91%) — они расположились на 7 и 14 местах. На 63 месте оказалась Тамбовская область с показателем 10,4%, на 74-м — Воронежская (11,1%). 

Среди регионов России самая низкая доля затрат на эти цели (6,3%) — в Астраханской области. Относительно небольшие расходы (менее 7%) у населения Калмыкии, Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии. Больше всех — около 14% расходов приходится на коммунальные платежи у жителей Чукотского автономного округа. В целом по стране доля расходов на ЖКУ составила 9,4%. 

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Комментарии (7)

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Горожанин Липецка
15 минут назад
ЖКУ платим исправно. Только горячей воды нет с 22 июля 2024г.
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Нервная мать
17 минут назад
Вруны! Вруны! 4 тыс у них коммуналка! Где это такое??? Даже летом больше выходит!!! А зимой отопление одно 4 тысячи и больше!!!
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дилетант
30 минут назад
жкх за 4 тысячи в месяц - это тридцатиметровая однушка ? те 4 тысячи 8% от зарплаты в 50 тысяч а сколько живет одиноких пенсионеров с пенсией меньше 20 тысяч в месяц ?
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С
31 минуту назад
Это посчитали от зарплат чиновников,а от пенсии оплата ЖКУ составляет 30-40 процентов.По вашему мы живём всё лучше и лучше,а на самом деле провал полнейший во всём.
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ГОСТЬ
34 минуты назад
Ого, это кто платить 4054 рубля при том ежемесячно? Если бы написали что минимум 10 000 платят то это правдоподобно. Хватит над людьми издеваться.
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Алиса
44 минуты назад
Все чудесатее и чудесатее!
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Депутат
54 минуты назад
УК "Солнечный город" прислала уведомление, что июльского повышения платы за "содержание" жилья ей мало, с 01 октября будет ещё одно повышение на уровень не превышающий инфляции.
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