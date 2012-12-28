15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину

В первой аварии пострадали двое подростков, во второй — 41-летняя женщина.



Вечером 13 сентября в Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин 15-летний мотоциклист врезался в стоящий «КамАЗ». В аварии, как сообщает областное управление Госавтоинспекции, пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир. Оба госпитализированы.15 сентября в Липецке на улице Карла Маркса 15-летний подросток на электросамокате совершил наезд на 44-летнюю женщину. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.