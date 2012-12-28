На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
На Евдокиевском кладбище обновляют памятники в местах захоронений умерших от ран бойцов Красной армии
15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
Происшествия
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58 минут назад
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15-летний подросток врезался в грузовик, а его ровесник на электросамокате сбил женщину
В первой аварии пострадали двое подростков, во второй — 41-летняя женщина.
15 сентября в Липецке на улице Карла Маркса 15-летний подросток на электросамокате совершил наезд на 44-летнюю женщину. Она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
Фото управления Госавтоинспекции
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