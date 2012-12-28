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сегодня, 10:54
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На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика

Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы.

На 362-м километре платного участка трассы «Дон» из-за ДТП закрыто движение по всем полосам. Сегодня в 09:27 там столкнулись два грузовика: «ДАФ» и ещё один, который пока не установлен: после ДТП этот грузовик перевернулся и загорелся. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель перевернувшегося и сгоревшего грузовика погиб.

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Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы «Дон», съезды с платного участка организованы на 355-м километре в районе села Яркино и на 401-м километре в селе Екатериновка.

UPD: По состоянию на 11:10 на платном участке дороги трассы «Дон» частично восстановлено движение в обоих направлениях. Движение осуществляется по крайней правой полосе. Во избежание заторов Госавтоинспекция по-прежнему рекомендует для объезда использовать альтернативный участок трассы до полного устранения последствий ДТП. Информация об ограничении движения выведена на информационных щитах. Для оказания помощи водителям на транспортных развязках работают экипажи ДПС и аварийные комиссары.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Так как есть
21 минуту назад
Эти вагоны на колесах стали летать по трассам как сумашедшие, кто им права выдает неизвестно.
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123
5 минут назад
Дело не правах а кто платит им рубль за км.
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Вася
9 минут назад
Летают тонары в основном. Что по трассе, что по селам.
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