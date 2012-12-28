На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика

Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы.





Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы «Дон», съезды с платного участка организованы на 355-м километре в районе села Яркино и на 401-м километре в селе Екатериновка.



UPD: По состоянию на 11:10 на платном участке дороги трассы «Дон» частично восстановлено движение в обоих направлениях. Движение осуществляется по крайней правой полосе. Во избежание заторов Госавтоинспекция по-прежнему рекомендует для объезда использовать альтернативный участок трассы до полного устранения последствий ДТП. Информация об ограничении движения выведена на информационных щитах. Для оказания помощи водителям на транспортных развязках работают экипажи ДПС и аварийные комиссары.

На 362-м километре платного участка трассы «Дон» из-за ДТП закрыто движение по всем полосам. Сегодня в 09:27 там столкнулись два грузовика: «ДАФ» и ещё один, который пока не установлен: после ДТП этот грузовик перевернулся и загорелся.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель перевернувшегося и сгоревшего грузовика погиб.