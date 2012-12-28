На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
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На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
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Происшествия
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сегодня, 10:54
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На платном участке трассы «Дон» перекрыто движение из-за смертельного ДТП с возгоранием грузовика
Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель перевернувшегося и сгоревшего грузовика погиб.
Госавтоинспекция рекомендует использовать для объезда альтернативный участок трассы «Дон», съезды с платного участка организованы на 355-м километре в районе села Яркино и на 401-м километре в селе Екатериновка.
UPD: По состоянию на 11:10 на платном участке дороги трассы «Дон» частично восстановлено движение в обоих направлениях. Движение осуществляется по крайней правой полосе. Во избежание заторов Госавтоинспекция по-прежнему рекомендует для объезда использовать альтернативный участок трассы до полного устранения последствий ДТП. Информация об ограничении движения выведена на информационных щитах. Для оказания помощи водителям на транспортных развязках работают экипажи ДПС и аварийные комиссары.
UPD: По состоянию на 11:10 на платном участке дороги трассы «Дон» частично восстановлено движение в обоих направлениях. Движение осуществляется по крайней правой полосе. Во избежание заторов Госавтоинспекция по-прежнему рекомендует для объезда использовать альтернативный участок трассы до полного устранения последствий ДТП. Информация об ограничении движения выведена на информационных щитах. Для оказания помощи водителям на транспортных развязках работают экипажи ДПС и аварийные комиссары.
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