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На подъезде к Хлевному полыхает лес
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В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
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Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном
Общество
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Общество
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: огненные фото, вся жизнь борьба – до обеда с голодом, после обеда – со сном

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Дожди к нам не спешат

В Липецке по-прежнему летняя погода – 27-29 градусов и вновь ни капли осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, 11, 14, 17, 20, 22; 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Западной, 44; Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б; Черноземной, 32; Шаталовой, 1, 3, 8, 10.

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С комфортом также временно расстанутся жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Днепровской, Донецкой, Западной, Товарищеской, Чернозёмной, в переулках Макаренко, Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 из-за ремонта обесточат улицы Гражданскую, 1б; Добролюбова, 1-39; Дружбы, 1а, 3а; Зелёную; Известковую; Ильича, 39; Краснодонскую, 2, 15; О.Кошевого; Свердлова, д. 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а,10а, 11, 11а, 12а, 14а, 27б; Сурикова; Спортивную; Украинскую; Ф.Энгельса; переулки Линейный; Сосновый; Уютный, 1, 6; а с 9:00 до 16:00 – Московскую, 6, 6в.

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В промежутке с 9:00 до 19:00 из-за вечной необходимости смонтировать приборы учёта на срок до 3-х часов оставят без электричества улицы Баумана, 299б; Героя России Эдуарда Белана, 1, 11, 11а, 13; Геологическую, 1; Доватора, 2, 2а; Катукова, 25, 25а, 27; Леонтия Кривенкова; Металлистов, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 2а; Стаханова, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; Хорошавина, д. 8, 23, 27, 29, 29а; Шуминского, 10, 6, 8, 8а; Юношескую, 11; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 10; проспект Победы, 16, 18, 20, 22, 22а; а с 9:00 до 17:00 – Краснознамённую, 2б, 2г, 2д; Минскую, 49а.

С 14:00 монтировать счётчики и лишать жителей главного блага будут на улицах Вилли Огнева; Володи Бачурина, 15, 16а, 17; Жуковского, 5, 6, 9а; Катукова; Краснознаменной, 2в, 2д, 8, 8а, 10; Кривенкова, 11, 11а, 15, 17; Коммунистической, 14, 16, 17, 18а; Краснозаводской, 8; Москаленко К.А; Хорошавина, 16; Шуминского, д. 15, 17, 19.

Пробки

Ко всем минусам понедельника обычно добавляются заторы на дорогах, одни их самых больших за неделю. Кроме того, в Липецке перекопали несколько улиц, в связи с чем закрыты привычные маршруты. Поэтому без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений не обойтись.


Углубленная физика

Сегодня в Липецке маловато развлечений, но зато можно начать с понедельника новое важное дело, например, записаться на открывшиеся в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) курсы «Углубленная и олимпиадная физика» для учениеов 9-х классов (12+).

Сегодняшнее занятие преподаватель Вадим Климентьев проведёт в 16:00. Занятия включают не только базовые знания по физике, изучаемые в школе, но и освоение интересных физических концепций, более изысканные методы решения задач и т.д.

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Современный учитель физики выглядит так. Фото vk.com/kvadimka

Вадим Климентьев считает, что физика - то такое же увлекательное хобби, как игра на музыкальном инструменте.

Приём врача в библиотеке

День новых знаний сегодня состоится и в БИЦ «Рудничный» (ул.Юношеская, 23а). 

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В 15:00 желающие смогут встреча с представителями Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и врачом городской больницы №4 (16+). Тема – профилактика артериальной гипертензии и здоровый образ жизни. Поскольку мероприятие медицинское, то посетителям предоставят маски.

Во двор даже днём

В Липецке продолжаются весёлые мероприятия проекта «А у нас во дворе» (0+). Диджеи, музыканты и организаторы конкурсов сегодня отметятся в двух дворах, причём на улицу Артемова к домам №№ 2 корп. 1 и 2 корп. 4 они приедут в 11:00. Видимо будут радовать семьи безработных с детьми, которые не учатся в школе.

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На улице Папина, 29 весёлая компания побывает уже в 16:00.

Огненные фото

Сотрудники МЧС напоминают, что в Липецкой области продолжает действовать противопожарный режим, который запрещает разведение костров на улицах, дачах и т.д. Тем не менее, на выходных были пойманы очередные нарушители, которые жгли мусор на приусадебном участке. «Хотите огненные фото своего дома?!» - вопрошают спасатели, публикуя снимки обугленных руин.

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Госпожарнадзор предупреждает, что виновные в нарушении требований пожарной безопасности несут административную и уголовную ответственность.

Размеры штрафов:

- для граждан - 10 – 20 тыс. руб;
- для должностных лиц – от 30 до 60 тыс.руб;
- для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тыс.руб;
- для юридических лиц – от 400 до 800 тыс.руб.

Как липчане борется с ленью

Лишь 3 из 10 липчан заявили SuperJob, что никогда не ленятся на работе. Они утверждают, что при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. 22% опрошенных, напротив, делают перерыв, чтобы восстановить силы.

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7% в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. 5% предпочитают переключиться на другие задачи. 3% мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще 3% разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также 2% предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.

Дорогие липчане! У нас есть отличный способ переключить внимание на работе и восстановить силы – новости на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова


Сегодня в Липецке
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