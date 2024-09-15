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Происшествия
«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»
Происшествия
На подъезде к Хлевному полыхает лес
Происшествия
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Спорт
Бомж проломил знакомому голову деревянным плинтусом
Происшествия
В Липецкой области до +27, все еще без осадков
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Общество
Читать все
Происшествия
1603
сегодня, 19:20
8

«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»

В Добровском районе полыхает трава.

Жители Добровского района бьют тревогу и умоляют потушить полыхающую траву, в которой видят угрозу своей безопасности.

Местные жители заверили GOROD48, что трава загорелась три дня назад и в настоящее время пожар не ликвидирован, несмотря на многочисленные звонки в службу спасения.

— Трава горит возле села Ратчино. Сегодня мы наконец-то заметили технику — трактор, который опахивал землю, чтобы воспрепятствовать распространению огня на жилые дома. Сами мы живёт через реку в поселке Дальнем и боимся, что пламя перекинется и на наш берег, — рассказал один из жителей района.

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Напомним, что в 2010-м году Дальний оказался среди наиболее пострадавших от вызванных аномальной жарой природных пожаров населенных пунктов области: тогда в поселке сгорел 31 дом из 81
Пожар
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Комментарии (8)

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Как гость
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Гость
14 минут назад
Все под контролем, контролёры похоже на отдыхе так как нет не каких коментариев после выборов
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Да уж
сегодня, 20:13
Сокол СНТ,в Ссёлках,вывозят мусор и захламляют участки,потом поджигают.Возят Камазами и др.техникой.
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Грязинский район
сегодня, 19:59
Это полигон ратчинский,там трава не кошена лет 20
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с липецка
сегодня, 19:55
про цены Липецка-все?спустили!
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*
сегодня, 19:48
Не хрен мусор сваливать в леса и траву окашивать надо
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Странно
сегодня, 19:35
А где глава сельсовета?
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А лександр
сегодня, 20:20
Там, где и глава округа. Они там самые "продвинутые" , когда ни чего не случается...
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Лип
сегодня, 19:30
Им некада
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