«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»

В Добровском районе полыхает трава.

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— Трава горит возле села Ратчино. Сегодня мы наконец-то заметили технику — трактор, который опахивал землю, чтобы воспрепятствовать распространению огня на жилые дома. Сами мы живёт через реку в поселке Дальнем и боимся, что пламя перекинется и на наш берег, — рассказал один из жителей района.







