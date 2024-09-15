Происшествия
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сегодня, 19:20
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«Пожар бушует три дня, а из техники мы видели лишь один трактор»
В Добровском районе полыхает трава.
Местные жители заверили GOROD48, что трава загорелась три дня назад и в настоящее время пожар не ликвидирован, несмотря на многочисленные звонки в службу спасения.
— Трава горит возле села Ратчино. Сегодня мы наконец-то заметили технику — трактор, который опахивал землю, чтобы воспрепятствовать распространению огня на жилые дома. Сами мы живёт через реку в поселке Дальнем и боимся, что пламя перекинется и на наш берег, — рассказал один из жителей района.
Напомним, что в 2010-м году Дальний оказался среди наиболее пострадавших от вызванных аномальной жарой природных пожаров населенных пунктов области: тогда в поселке сгорел 31 дом из 81.
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