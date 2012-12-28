Учитель года: водитель иномарки обиделся и спровоцировал ДТП с автобусом

Авария произошла на улице Стаханова.



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Днем 13 сентября на улице Стаханова в Липецке столкнулись автобус 306-го маршрута и автомобилем «Хонда».По словам очевидцев аварии, водитель легкового автомобиля резко затормозил перед заезжающим в остановочный карман автобусом. Водитель автобуса так и не понял, что вызвало такую реакцию сидевшего за рулем «Хонды» 20-летнего парня: возможно юный учитель, посчитал, что автобус должен был его пропустить при выезде на главную с боковой дороги.Столкновение по счастливой случайности не вызвало падений немногочисленных пассажиров автобуса.