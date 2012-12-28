«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
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У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Происшествия
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сегодня, 20:55
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Учитель года: водитель иномарки обиделся и спровоцировал ДТП с автобусом
Авария произошла на улице Стаханова.
По словам очевидцев аварии, водитель легкового автомобиля резко затормозил перед заезжающим в остановочный карман автобусом. Водитель автобуса так и не понял, что вызвало такую реакцию сидевшего за рулем «Хонды» 20-летнего парня: возможно юный учитель, посчитал, что автобус должен был его пропустить при выезде на главную с боковой дороги.
Столкновение по счастливой случайности не вызвало падений немногочисленных пассажиров автобуса.
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