Над детской площадкой нависли сухие деревья

В этом году в Липецке должны снести и опилить около 3900 деревьев.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №51/3 по проспекту Победы в Липецке, которые пожаловались на большое количество сухих деревьев во дворе. Причём этой ситуации уже не первый год.— Я живу в этом доме второй год и всё время ощущение, что над головой нависла опасность. Деревья наклонились и при сильном ветре вот-вот упадут на чью-то машину или на голову. Под согнувшимися деревьями — турники и детская площадка. В управляющую компанию мы звонили, но нас отправили в управление главного смотрителя, — рассказала липчанка Екатерина.Мы переадресовали вопрос в мэрию и там пообещали снести деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы уже в этом году.— Деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы после комиссионного заключения подлежат сносу, который запланирован в этом году. К сожалению, несколько десятков тысяч деревьев на территории города погибло из-за вредителя ясеневой изумрудной златки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.В этом году в Липецке запланировано снести и опилить около 3900 деревьев. Для сравнения, раньше за год сносилось в среднем 1500 деревьев.