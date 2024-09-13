«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
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У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
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сегодня, 15:54
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Над детской площадкой нависли сухие деревья
В этом году в Липецке должны снести и опилить около 3900 деревьев.
— Я живу в этом доме второй год и всё время ощущение, что над головой нависла опасность. Деревья наклонились и при сильном ветре вот-вот упадут на чью-то машину или на голову. Под согнувшимися деревьями — турники и детская площадка. В управляющую компанию мы звонили, но нас отправили в управление главного смотрителя, — рассказала липчанка Екатерина.
Мы переадресовали вопрос в мэрию и там пообещали снести деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы уже в этом году.
— Деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы после комиссионного заключения подлежат сносу, который запланирован в этом году. К сожалению, несколько десятков тысяч деревьев на территории города погибло из-за вредителя ясеневой изумрудной златки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
В этом году в Липецке запланировано снести и опилить около 3900 деревьев. Для сравнения, раньше за год сносилось в среднем 1500 деревьев.
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