Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Танк» снес такси на улице Катукова — после удара легковушку намотало на столб
Происшествия
«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Происшествия
В Липецке снова сильный пожар
Общество
Водитель спрятал труп погибшей пассажирки в лесу: дело дошло до суда
Происшествия
Пожар на бывшем цветочном рынке локализован
Происшествия
Тело 34-летнего мужчины нашли в заброшенном здании
Происшествия
Жителя Дагестана будут судить за драку в липецком баре
Происшествия
Спящих в машине тамбовчан обокрали в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
Общество
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
Читать все
62-летняя ельчанка перевела мошенниками почти 3,5 миллиона рублей
Происшествия
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
Дело о жестоком убийстве матери троих детей в новогоднюю ночь передано в суд
Происшествия
Спящих в машине тамбовчан обокрали в Липецке
Происшествия
Над детской площадкой нависли сухие деревья
Общество
45-е августа: завтра в области тридцатиградусная жара
Погода в Липецке
Мэр, бизнесмен, безработный
Общество
Учитель года: водитель иномарки обиделся и спровоцировал ДТП с автобусом
Происшествия
Сухая трава и вагончик горят у села Романово
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
955
сегодня, 15:54
9

Над детской площадкой нависли сухие деревья

В этом году в Липецке должны снести и опилить около 3900 деревьев.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №51/3 по проспекту Победы в Липецке, которые пожаловались на большое количество сухих деревьев во дворе. Причём этой ситуации уже не первый год.

— Я живу в этом доме второй год и всё время ощущение, что над головой нависла опасность. Деревья наклонились и при сильном ветре вот-вот упадут на чью-то машину или на голову. Под согнувшимися деревьями — турники и детская площадка. В управляющую компанию мы звонили, но нас отправили в управление главного смотрителя, — рассказала липчанка Екатерина.

3F50E55A-8A9F-41B8-8666-0E47776880BE.jpeg+2024-09-13-15.29.41.jpg

Мы переадресовали вопрос в мэрию и там пообещали снести деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы уже в этом году.

— Деревья во дворе дома №51/3 по проспекту Победы после комиссионного заключения подлежат сносу, который запланирован в этом году. К сожалению, несколько десятков тысяч деревьев на территории города погибло из-за вредителя ясеневой изумрудной златки, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

В этом году в Липецке запланировано снести и опилить около 3900 деревьев. Для сравнения, раньше за год сносилось в среднем 1500 деревьев.
дерево
ЖКХ
благоустройство
0
1
2
0
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нн
сегодня, 20:51
Я вот не понимаю одного, у нас во дворе наклонилось дерево, оно опасно, почему надо что-то согласовывать? Это нестроевой лес
Ответить
Гость
сегодня, 19:33
А посадить сколько?
Ответить
Город
сегодня, 19:04
загазован автомобилями ,вот и причина гибели деревьев ! Деревья просто захлебываются во вредных газах !
Ответить
Как избирательно
сегодня, 20:45
гибнут только ясени
Ответить
зеленхоз
сегодня, 18:23
стремительно теряет смысл своего предназначения, техника у них старая, ещё советских времён, так что вряд ли они выкорчевают старые пни и посадят новые деревья, привычка хвастаться заранее
Ответить
Ольга
сегодня, 18:01
Кругом деревья такие
Ответить
Фауст
сегодня, 16:43
А когда новые сажать будут, или уже смысла нет, засохнут ..Раньше по деревьям столько гусениц ползало, банками собирали и ничего росли и множились деревья..
Ответить
Липчанка
сегодня, 16:39
Такая ситуация во многих дворах старых районов города.
Ответить
Партработник
сегодня, 16:24
На опиловке деревьев кто то неплохо напилит в свой карман.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru