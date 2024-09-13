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сегодня, 14:41
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Пожар на бывшем цветочном рынке локализован

Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

Сегодня около 13:35 вспыхнул пожар в районе бывшего цветочного рынка. Загорелись мусор и сухая растительность.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в 14:32 пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

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Комментарии (7)

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Сначала новые
Надежда
сегодня, 20:45
Небось специально сожгли. Сейчас страховку получит и дом построит, сносить ничего не надо, сколько деньжищ с'экономит.
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Бурьян
сегодня, 19:34
Да как зарос Липецк бурьяном в людных местах, диву даёшься?! В сёлах такого нет. Почему собственников магазинов нельзя обязать к уборке? Проспект победы
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Не лакализован
сегодня, 17:34
Пишите уж, само всё прогорело...
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Маруся
сегодня, 17:12
Ну если почти центр города горит от сухостоя, что говорить о лесах и посадках. А где же новоиспеченный мэр?
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Иван
сегодня, 17:10
Отлично, территория почти расчищена. Можно строить человейник.
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Житель
сегодня, 14:52
А кто разрешил и почему держать на главной улице города - проспекте, свалку и стоянку грузовых машин за забором?
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кто
сегодня, 16:57
Кто , у нас одна разрешалка была, которая всю улицу Зегеля превратила в шаурмичную!
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