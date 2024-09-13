«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Происшествия
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сегодня, 14:41
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Пожар на бывшем цветочном рынке локализован
Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в 14:32 пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
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