Пожар на бывшем цветочном рынке локализован

Пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

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Сегодня около 13:35 вспыхнул пожар в районе бывшего цветочного рынка. Загорелись мусор и сухая растительность.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в 14:32 пожар локализован на площади 300 квадратных метров.