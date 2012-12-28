Жителя Дагестана будут судить за драку в липецком баре

По данным следствия, он жестоко избил 47-летнего мужчину, праздновавшего день рождения жены.



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Полицейские передали в суд дело 28-летнего жителя Республики Дагестан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В октябре 2023 года он подрался с 47-летним жителем Липецка.Драка произошла в баре, где липчанин отмечал день рождения жены. Житель Дагестана нанес ему несколько ударов по лицу руками и ногами.«По заключению экспертов, потерпевшему причинены телесные повреждения, которые в комплексе расценивается, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека», — сообщили в областном управлении МВД.