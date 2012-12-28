Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На месте гостиничного долгостроя в центре Липецка появится двухэтажная парковка
Общество
В Добринском районе заметили ядовитого тарантула
Общество
Дело о выбитой с дороги полицейской машине дошло до суда
Происшествия
Сквозное движение через 22 микрорайон уже невозможно
Общество
«Танк» снес такси на улице Катукова — после удара легковушку намотало на столб
Происшествия
Пропавший девятилетний мальчик найден
Общество
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
Общество
10-летний мальчик и 71-летняя женщина попали под машины в Липецке
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За два года Липецк поглупел в три раза
Общество
Читать все
Статистика: в Липецкой области за неделю дорожали молочные продукты и дешевели овощи
Экономика
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
Общество
«Танк» снес такси на улице Катукова — после удара легковушку намотало на столб
Происшествия
Жителя Дагестана будут судить за драку в липецком баре
Происшествия
В Новой Деревне горели сразу три сарая
Происшествия
Водитель спрятал труп погибшей пассажирки в лесу: дело дошло до суда
Происшествия
У 37-летнего мужчины за пьяную езду конфисковали квадроцикл
Происшествия
Задонские автоинспекторы помогли доставить ростовчанина до врачей
Общество
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Северное сияние снова расцветило небо под Липецком
Общество
Читать все
Происшествия
1889
сегодня, 08:39
7

Жителя Дагестана будут судить за драку в липецком баре

По данным следствия, он жестоко избил 47-летнего мужчину, праздновавшего день рождения жены.

Полицейские передали в суд дело 28-летнего жителя Республики Дагестан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В октябре 2023 года он подрался с 47-летним жителем Липецка.

Драка произошла в баре, где липчанин отмечал день рождения жены. Житель Дагестана нанес ему несколько ударов по лицу руками и ногами. 

«По заключению экспертов, потерпевшему причинены телесные повреждения, которые  в комплексе расценивается, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека», — сообщили в областном управлении МВД.  

драка
0
0
18
3
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
сегодня, 10:38
Удивительно, но у Батьки в стране таких проблем нет.
Ответить
Липчанин
сегодня, 09:56
За распускание рук надо отвечать. А устраивать межнациональные конфликты нехорошо. Шерше ля фам.!!!
Ответить
А лександр
сегодня, 09:56
Интересно есть ли случаи в последнее время, чтобы этнически Русские избивали местных, где то в Махачкале ...? К какому ЕДИНЕНИЮ мы идём?
Ответить
Реально
сегодня, 09:43
Как объедениться? За это статья есть и штраф, разжигание межнациональной розни, всё построено так что ты должны молчать в тряпочку, а нас будут калашматить)))
Ответить
65+
сегодня, 09:36
Надо обязать всех кто приезжает к нам чтобы они не нарушали наши обычаи и традиции , как у себя на родине вели себя по отношению к женщинам и старикам . А русским надо объединится и ставить на место подобных гостей , один за всех все за одного хороший девиз !
Ответить
День
сегодня, 09:48
В караоке- баре Белов один из тех же краев, убил парня , так что этому ещё повезло
Ответить
Сочувствующий
сегодня, 09:23
Диаспора "не отмазала?"
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru