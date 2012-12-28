«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
Происшествия
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сегодня, 08:39
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Жителя Дагестана будут судить за драку в липецком баре
По данным следствия, он жестоко избил 47-летнего мужчину, праздновавшего день рождения жены.
Драка произошла в баре, где липчанин отмечал день рождения жены. Житель Дагестана нанес ему несколько ударов по лицу руками и ногами.
«По заключению экспертов, потерпевшему причинены телесные повреждения, которые в комплексе расценивается, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека», — сообщили в областном управлении МВД.
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