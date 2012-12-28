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вчера, 17:08
5

Статистика: в Липецкой области за неделю дорожали молочные продукты и дешевели овощи

Практически все сезонные овощи, которые входят в перечень наблюдаемых продуктов, продолжили дешеветь вторую неделю подряд. Лидером оказалась капуста, которая потеряла в цене больше 11 процентов. Падали в цене сахар и куры. А вот остальные виды мяса, рыба и молочные продукты дорожали. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 3 по 9 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне. 

На прошлой неделе подорожала молочная продукция: молоко пастеризованное — на 1,95%, сметана — на 1,83%, сливочное масло — на 0,66%, творог — на 0,9%, сыр — на 0,52%. Из видов мяса выросли в цене говядина (+1,03%), свинина (+0,72%), баранина (+0,36%). Подсолнечное масло выросло в цене на 1,04%, овощные консервы для детского питания — на 1,73%, а фруктово-ягодные — на 2,07%. Огурцы подорожали на 3,92%. Менее одного процента составил рост цен на мороженую рыбу, печенье, соль, рис. 

Подешевели за неделю куры (-0,7%), мясные консервы для детского питания (-4,29%), сахар (-2,68%). Менее одного процента снизились цены на сухие молочные смеси для детского питания, пшено, гречку, макаронные изделия. Продолжается сезонное падение цен на плодоовощную продукцию: картофель потерял за неделю 3,11%, подешевели капуста (-11,11%), лук (-2%), свекла (-6,15%), морковь (-6,72%), помидоры (-5,76%), яблоки (-1,65%). 

Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как яйца, чай, муку, вермишель. 

Из непродовольственных товаров подорожали мужские футболки (+0,55%), кроссовки для взрослых (+0,44%), туалетное мыло (+0,38%), зубная паста (+0,22%). В то же время стали дешевле женские эластичные колготки (-0,59%), шампунь (-0,96%), туалетная бумага (-0,53%). Не изменились цены на джинсы для школьников, детские футболки и кроссовки, пеленки, мужские носки, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты, спички, сухие корма для животных. 

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цены
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
65+
вчера, 22:31
Ничего овощи тоже возьмут своё , сейчас сезон к новому году посмотрим а к весне вообще взлетят.
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гость
вчера, 20:25
Добавят и 5 т не почувствуем. Такова наша жизнь.
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Надежда
вчера, 19:38
Тыщенку добавили к пенсии, как будто и не добавляли.
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Безмасочник
вчера, 20:12
Это чтоб жизнь медом не казалась
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Старенький
вчера, 17:31
Ну поставили галочку, получите.
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