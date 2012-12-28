Статистика: в Липецкой области за неделю дорожали молочные продукты и дешевели овощи

Практически все сезонные овощи, которые входят в перечень наблюдаемых продуктов, продолжили дешеветь вторую неделю подряд. Лидером оказалась капуста, которая потеряла в цене больше 11 процентов. Падали в цене сахар и куры. А вот остальные виды мяса, рыба и молочные продукты дорожали. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 3 по 9 сентября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе подорожала молочная продукция: молоко пастеризованное — на 1,95%, сметана — на 1,83%, сливочное масло — на 0,66%, творог — на 0,9%, сыр — на 0,52%. Из видов мяса выросли в цене говядина (+1,03%), свинина (+0,72%), баранина (+0,36%). Подсолнечное масло выросло в цене на 1,04%, овощные консервы для детского питания — на 1,73%, а фруктово-ягодные — на 2,07%. Огурцы подорожали на 3,92%. Менее одного процента составил рост цен на мороженую рыбу, печенье, соль, рис.Подешевели за неделю куры (-0,7%), мясные консервы для детского питания (-4,29%), сахар (-2,68%). Менее одного процента снизились цены на сухие молочные смеси для детского питания, пшено, гречку, макаронные изделия. Продолжается сезонное падение цен на плодоовощную продукцию: картофель потерял за неделю 3,11%, подешевели капуста (-11,11%), лук (-2%), свекла (-6,15%), морковь (-6,72%), помидоры (-5,76%), яблоки (-1,65%).Недельная инфляция не затронула такие продукты питания, как яйца, чай, муку, вермишель.Из непродовольственных товаров подорожали мужские футболки (+0,55%), кроссовки для взрослых (+0,44%), туалетное мыло (+0,38%), зубная паста (+0,22%). В то же время стали дешевле женские эластичные колготки (-0,59%), шампунь (-0,96%), туалетная бумага (-0,53%). Не изменились цены на джинсы для школьников, детские футболки и кроссовки, пеленки, мужские носки, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты, спички, сухие корма для животных.