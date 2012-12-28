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1242
вчера, 16:50
6

Обширный антициклон удерживает в Липецкой области летнюю погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19-21 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.

День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 2 градуса мороза. 

жара
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Зинаида Львовна
вчера, 21:32
Спасибо тебе обширный антициклон
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Воробьиха
вчера, 20:18
В это время уже все носили плащи и куртки. Было по-осеннему прохладно. А сейчас погода как а Африке, душно и горячий ветер, как из Сахары. Надоела эта долбаная жара.
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Гость
вчера, 21:05
Вы правы. Климат отвратительный стал. Жара жара. Потом резко может снег выпасть.
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Эх
вчера, 19:43
Хорошо. Пусть продержится ещё это бабье лето. Успеем намерзнуться зимой.
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Вася
вчера, 17:11
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Денис Трохин
вчера, 16:59
Осень уже прослеживается на синоптических картах, коренной перелом наступит в конце будущей недели.
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