Обширный антициклон удерживает в Липецкой области летнюю погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19-21 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 2 градуса мороза.