Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Погода в Липецке
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вчера, 16:50
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Обширный антициклон удерживает в Липецкой области летнюю погоду
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19-21 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 2 градуса мороза.
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