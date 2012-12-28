За два года Липецк поглупел в три раза

В рейтинге IQ крупных городов России Липецк упал с 8-го места на 24-е. Оказалось, изменилась методика расчета рейтинга.

Сегодня начальник отдела техподдержки и внедрения прикладных решений ОБУ «Информационно-технический центр» Андрей Юрицын рассказал депутатам Липецкого горсовета о реализации проекта «Умный город». Но оказалось, что похвастаться-то и нечем: по результатам 2023 года Липецк занял 24 место (из 59) в рейтинге IQ крупных городов, в котором два года назад был восьмым.— Значительное изменение в позиции в рейтинге связано с изменением методики расчета. Раньше в проекте было не так много городов, а с недавних пор участие всех крупных городов в нем обязательно. По этой причине Липецк просел в рейтинге, — сообщил чиновник членам депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.«Умный город» — это 15 направлений цифровизации. От общедомовых и индивидуальных приборов учета и «умных остановок» до культуры и спорта. Андрей Юрицы рассказал, что за счет средств городского бюджета в Липецке с 2018 года были реализованы проекты интеграции светофорных объектов в АСУДД по нацпроекту «БКД», организации дорожного движения с интеграцией в нее платного парковочного пространства, оснащения многоэтажек автоматическими тепловыми пунктами, автоматизированной системы управления наружным уличным освещением, муниципального контроля в сфере благоустройства, оборудования восьми микрорайонов города камерами видеонаблюдения.Однако первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев усомнился в некоторых показателях. Так, говоря об оснащении многоквартирных домов 179 автоматизированными тепловыми пунктами, он сказал, что реально работающих — гораздо меньше, чем в отчетах. «Спросите об этом у ресурсоснабжающих предприятий». Также Борис Понаморев поставил под сомнение исполнение программы автоматизированной системы управления наружным уличным освещением в Липецке, сказав, что она вообще не работает.— Вы ранее учитывали некие единичные успехи в реализации программы «Умный город». Но жизнь показала, что вам пора переходить к целенаправленной плановой работе, — сказал первый вице-спикер.

Впрочем, Борис Понаморев нашел за что и похвалить: за продолжающееся насыщение города камерами уличного наблюдения. Если в 2018 году в общественных местах были установлены 1 200 таких камер, то к концу этого года их станет девять тысяч. А в 2027 году — 13 тысяч.





















— И с платными парковками все четко: забыл заплатить — получи штраф! — добавила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.



Но и тут ее поправил Борис Понаморев, сказав, что это — не липецкая разработка, что наш город просто подключился к уже существующей цифровой платформе.

А депутат Станислав Каменецкий пожелал Андрею Юрицыну быть внимательнее при подготовке выступлений в горсовете. «Не надо говорить о том, чего нет!».