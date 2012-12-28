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вчера, 13:33
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За два года Липецк поглупел в три раза

В рейтинге IQ крупных городов России Липецк упал с 8-го места на 24-е. Оказалось, изменилась методика расчета рейтинга.

Сегодня начальник отдела техподдержки и внедрения прикладных решений ОБУ «Информационно-технический центр» Андрей Юрицын рассказал депутатам Липецкого горсовета о реализации проекта «Умный город». Но оказалось, что похвастаться-то и нечем: по результатам 2023 года Липецк занял 24 место (из 59) в рейтинге IQ крупных городов, в котором два года назад был восьмым.

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— Значительное изменение в позиции в рейтинге связано с изменением методики расчета. Раньше в проекте было не так много городов, а с недавних пор участие всех крупных городов в нем обязательно. По этой причине Липецк просел в рейтинге, — сообщил чиновник членам депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства.

«Умный город» — это 15 направлений цифровизации. От общедомовых и индивидуальных приборов учета и «умных остановок» до культуры и спорта. Андрей Юрицы рассказал, что за счет средств городского бюджета в Липецке с 2018 года были реализованы проекты интеграции светофорных объектов в АСУДД по нацпроекту «БКД», организации дорожного движения с интеграцией в нее платного парковочного пространства, оснащения многоэтажек автоматическими тепловыми пунктами, автоматизированной системы управления наружным уличным освещением, муниципального контроля в сфере благоустройства, оборудования восьми микрорайонов города камерами видеонаблюдения.

Однако первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев усомнился в некоторых показателях. Так, говоря об оснащении многоквартирных домов 179 автоматизированными тепловыми пунктами, он сказал, что реально работающих — гораздо меньше, чем в отчетах. «Спросите об этом у ресурсоснабжающих предприятий». Также Борис Понаморев поставил под сомнение исполнение программы автоматизированной системы управления наружным уличным освещением в Липецке, сказав, что она вообще не работает.

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— Вы ранее учитывали некие единичные успехи в реализации программы «Умный город». Но жизнь показала, что вам пора переходить к целенаправленной плановой работе, — сказал первый вице-спикер.

Впрочем, Борис Понаморев нашел за что и похвалить: за продолжающееся насыщение города камерами уличного наблюдения. Если в 2018 году в общественных местах были установлены 1 200 таких камер, то к концу этого года их станет девять тысяч. А в 2027 году — 13 тысяч. 

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— И с платными парковками все четко: забыл заплатить — получи штраф! — добавила председатель депутатской комиссии Вера Урываева.

 Но и тут ее поправил Борис Понаморев, сказав, что это — не липецкая разработка, что наш город просто подключился к уже существующей цифровой платформе.

 А депутат Станислав Каменецкий пожелал Андрею Юрицыну быть внимательнее при подготовке выступлений в горсовете. «Не надо говорить о том, чего нет!».

цифровизация
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Мар Ив.
55 минут назад
"гуляли веселились...подсчитали прослезились"
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Липчанин
вчера, 20:18
Это заметно по здешним комментариям.
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Деревня
вчера, 19:19
дураков-новый сезон!
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Что - то
вчера, 19:03
Совсем не удивительно.
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На 87%
вчера, 18:58
Отупели
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65+
вчера, 18:44
После такого оболванивая населения на ТВ другого ожидать и не приходится , брешут в одну калитку !
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От смпртфонов
вчера, 18:14
Многие отупели, и всё ещё в переди...
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Старенький
вчера, 17:43
То -то я смотрю, такое несут с экранов ТВ..
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Гость
вчера, 16:49
Главное правильную методику подобрать и результат будет, а что на деле- это ни кого не интересует!
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Гость
вчера, 16:47
Главное правильную методику подобрать и результат будет, а что на деле- это ни кого не интересует!
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