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22 минуты назад

Липчанин успешно занимается продюсированием фильмов

Состоялась онлайн-премьера короткометражного фильма «Черепаха». Одним из её создателей стал наш земляк — кинопродюсер Михаил Бобровский.

В соцсети «ВКонтакте» состоялась онлайн-премьера короткометражного фильма «Черепаха». На конец сентября-начало октября планируется офлайн-премьера картины в Москве. Одним из её создателей стал наш земляк — кинопродюсер Михаил Бобровский.

Михаил Бобровский — выпускник липецкой школы №59. В этом году молодой человек окончил операторский факультет ВГИК, но последние четыре года он занимается продюсированием фильмов. В том числе участвовал в создании полного метра и сериалов.

Михаил — соорганизатор «Липецкого питчинга кинопроектов», второй исполнительный продюсер полнометражного фильма «900 километров до мечты» и продюсер более десятка короткометражных фильмов, участвовавших во всероссийских и международных фестивалях.

— «Черепаха» — короткометражный фильм. Его будущее создатели связывают с участием в различных кинофестивалях. Режиссером картины выступил Морис Амирян, ученик известного режиссера Владимира Хотиненко. В титрах Владимир Хотиненко значится художественным руководителем проекта. Действия картины разворачиваются в Республике Северная Осетия. В центре сюжета — дорога к семье и истокам. В основе сценария — связь между поколениями отцов и детей, которая помогает передавать накопленные жизненные знания, традиции, культурные ценности. Главный герой картины Игорь на своем опыте поймет важность сохранения этой связи в своей семье, пройдя сложный путь трансформации из-за резких изменений в жизни. Его шестилетний сын Арсений станет главным проводником на этом пути, — рассказал Михаил Бобровский.

А ещё «Черепаха» — это песня, которые матери пели в детстве сыновьям и легенда: если долго и прилежно поливать старое дерево, из-под его корней вылезет черепаха.

По сюжету фильма главный герой Игорь вместе с названным в честь деда сыном Арсением едет из Твери на похороны отца в Северную Осетию. Отца мужчина не видел давно — не смог простить, что тот когда-то бросил мать и даже не приехал на её похороны. Мальчик Арсений пока смотрит на мир через цветное розовое стёклышко. Его интересует: большой ли дом у деда, есть ли у него коровы, какие ягоды он любит. По дороге, как в сказке «Гуси-лебеди» печка и яблоня, отцу и сыну встречаются путники, которым также нужно помочь: доставить до больницы женщину с умирающим отцом, подвезти травницу.

Приехав в отчий дом, Игорь роет отцу могилу под старым деревом — тем самым, из детства и легенды про черепаху. И поливает это место уже его сын Арсений…

Назад отец и сын уезжают с собакой по кличке Алыча. А по пути на извилистой дороге им встречается переходящая проезжую часть черепаха. «А когда я стану старым, ты ко мне приедешь?» — Интересуется мальчик Арсений у отца, который уже простил своего отца и вернулся к истокам, к семье.

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Помимо тяжёлой и захватывающей личной истории главных героев, зрители фильма становятся свидетелями завораживающей красоты Северной Осетии, знакомятся с традициями этого региона.

Идею создания фильма поддержал «Институт развития интернета». На него съёмочная группа получила грант.

Увидеть картину возможно в тематической группе фильма во «ВКонтакте» по ссылке.

Фото предоставлено Михаилом Бобровским
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