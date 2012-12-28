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На улице Клары Цеткин кроме склада горел автомобиль
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сегодня, 11:34

На улице Клары Цеткин кроме склада горел автомобиль

За три дня в Липецкой области произошло 83 пожара.

Кроме сгоревшего склада и имущества — прессованного гофрокартона — вечером 6 сентября на улице Клары Цеткин также выгорел салон автомобиля «Дэу Нексия», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В тот же день в деревне Николаевка Краснинского района сгорел дом с надворной постройкой, а в Красном — надворная постройка, баня и гараж. В обоих случая пожарные не позволили загореться рядом стоящим домам. На трассе Гнилуша — Новое Дубовое Задонского района сгорели два колеса у полуприцепа. На проспекте Победы в Лиецке горящий мусор повредил лакокрасочное покрытие пластикового контейнера, а в Сселках сгорела баня и отделка подвала в частном доме.

7 сентября три пожара произошло в Липецке: бесхозное строение сгорело в СНТ «Металлург-1», на улице Речной сгорел мусор вместе с баней, а у дома № 5а по улице Механизаторов огонь уничтожил автомобили «Шкода и «Дэу». 

Дважды пожарные тушили возгорания в Чаплыгинском районе. В селе Зенкино сгорела надворная постройка, а в селе Буховом — две надворные постройки с сухой травой. В селе Березовка Тербунского района огонь повредил часть отделки надворной постройки, в деревне Княжней частично повреждена отделка жилого дома, а в Княжей Байгоре Грязинского района сгорела баня.

Продолжили гореть машины и 8 сентября. У дома №39 по улице 50 лет НЛМК огонь уничтожил «Мазду» и «Тойоту». На улице Московской в тот же день сгорел мусорный контейнер, а в Сселках выгорело бесхозное строение.

В селе Большая Кузьминка Липецкого горели два жилых дома — один сгорел полностью, у второго повреждена кровля на двух квадратных метрах. В Усманском селе Кривка подгорела стена деревянной надворной постройки, такая же беда произошла в селе Ламское Становлянского района, а в Грязинскоом селе Княжая Байгора сгорел гараж.

За трое суток в Липецкой области произошло 83 пожара. Сухая трава горела 39 раз. При этом самое масштабное возгорание произошло у сел Яблоново и Отскочное Краснинского района — площадь возгорания составила четыре гектара. 21 раз тушили мусор на открытых пространствах. По одному разу пожарные реагировали на горящую стерню и подгоревшую пищу.

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