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Общество
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вчера, 18:03
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МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Напомним, ранее ГУ МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 200 кв.м. Возможно, она значительно больше.
Тем временем столб дыма от пожара видно по всему городу
UPD. К 18:40 площадь пожара сократилась до 90 кв.м. Склад тушат 45 человек при помощи 10 единиц техники.
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