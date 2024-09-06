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вчера, 18:03
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МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад

ГУ МЧС РФ по Липецкой области уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: на территории промышленного предприятия горит склад размером 30 на 40 метров. Судя по снимкам очевидцев пожара, вместе со складом горят деревянные поддоны. Сейчас с огнём борются три отделения пожарных им на помощь направлены дополнительные расчеты. 

Напомним, ранее ГУ МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 200 кв.м. Возможно, она значительно больше.

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Тем временем столб дыма от пожара видно по всему городу


UPD. К 18:40 площадь пожара сократилась до 90 кв.м. Склад тушат 45 человек при помощи 10 единиц техники.
пожар
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Комментарии (7)

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Как гость
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МАЛИНА ШИП
вчера, 22:13
Обалдеть, какой сильный пожар!
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горожанка
вчера, 20:32
И да 45 человек на 10 единиц техники это мощно, это прям сила! 4,5 человека на машину? Дурдом
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пожарный
вчера, 20:23
За собой бы лучше смотрели,чем за дымом.
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Наблюдали
вчера, 20:16
Дым было видно от Задонска от Кудыкиной Горы.
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Мира
вчера, 19:23
С Борино дым видно.
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Пожарная инспекция
вчера, 18:50
Эх... Не удалось мусором оформить склад(
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Липчанин
вчера, 18:43
Все эти склады должны находиться за городом! Особенно если это химия или еще какая гадость! Распоясались кто дает разрешение к ответу! Где мчс
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