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сегодня, 00:48

Игорь Артамонов догнал Олега Королева

После обработки 92,34% протоколов участковых избирательных комиссий действующий губернатор набирает 81,79% голосов.

Облизбирком уже практически завершил обработку протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Липецкой области.

По итогам обработки 92,34% протоколов, Игорь Артамонов («Единая Россия») набрал 81,79% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) — 5,37%, Юрий Логинов («Коммунисты России») — 5,25%, Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») — 3,49%, Полина Валентинова («Новые люди») — 2,45%.

Напомним, на выборах 2019 года за Игоря Артамонова проголосовали 67,29% избирателей.

Рекорд же губернаторских выборов принадлежал Олегу Королеву, набравшему в 2014 году 80,31% голосов избирателей. Избиркому еще предстоит досчитать результаты закончившихся сегодня выборов и данные могут изменится. Однако скорее всего Игорь Артамонов закрепит статус рекордсмена.

Новый-старый губернатор уже обратился к избирателям в соцсетях:

«Друзья! От всего сердца хочу сказать вам СПАСИБО! Спасибо за вашу веру, за вашу поддержку, за то, что разделяете со мной любовь к нашей Липецкой области. Этот момент невероятный для меня. Я не могу передать словами, насколько важно ваше доверие.

Мы с вами — одна большая команда. Мы вместе смотрим в будущее, мы вместе принимаем решения. Рядом со мной стоят сотни тысяч вас — людей, с которыми я иду одной дорогой.

Выборы для меня — не просто результат работы. Это ваша вера в меня, в то, что мы делаем правильные шаги вместе. И я горжусь тем, что могу быть рядом с вами, разделять с вами эту дорогу и видеть, как мы движемся вперёд.

Для меня огромная гордость и честь работать для вас и с вами. Вместе мы сделаем Липецкую область ещё сильнее!».

Фото пресс-службы правительства Липецкой области
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