Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова
Общество
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33 минуты назад
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После обработки 52,77% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 78,83%
Облизбирком публикует данные 52,77% подсчета голосов избирателей на выборах губернатора Липецкой области
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