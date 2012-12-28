Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Происшествия
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте
Происшествия
Водителю стало плохо на трассе
Происшествия
За год картофель подорожал в два раза
Общество
Молодой липчанин обокрал склад магазина
Происшествия
Когда играешь не в приставку, то есть опасность всё успеть
Неделя 48
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов
Общество
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Общество
Читать все
Избирательные участки закрыты, начинается подсчет голосов
Общество
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Происшествия
Правительство области: явка на выборы составляет 54,5%
Общество
Общая явка на выборах губернатора Липецкой области составляет 51%
Общество
Водителю стало плохо на трассе
Происшествия
После обработки 24,50% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 76,63 %
Общество
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +28
Общество
В третий день голосования явка избирателей на участки составила 47,4%
Общество
Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова
Общество
После обработки 52,77% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 78,83%
Общество
Читать все
Общество
142
33 минуты назад
5

После обработки 52,77% протоколов избирательных комиссий, Игорь Артамонов набирает 78,83%

Облизбирком публикует данные 52,77% подсчета голосов избирателей на выборах губернатора Липецкой области

Игорь Артамонов («Единая Россия») после подсчета 52% протоколов избирательных комиссий набирает 78,83% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 6,44%, Юрий Логинов («Коммунисты России») – 6,05%, Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») – 4,04%, Полина Валентинова («Новые люди») – 2,69%.
выборы
1
0
0
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Клара
5 минут назад
Переведите на русский,не понятно.
Ответить
Людь
7 минут назад
Есть кто голосовал?
Ответить
Липчанин
14 минут назад
Новые люди совсем плохо... Хотя, не удивительно..
Ответить
Нервная мать
26 минут назад
Мало что- то! Ждем 90 процентов.
Ответить
Норма
14 минут назад
Может быть вы поэтому и нервная,что много ждёте от жизни.Лучше синица в руках,чем журавль в небе.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru