Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Общество
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сегодня, 17:00
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Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +28
В ближайшие трое суток обширный антициклон продолжит влиять на погоду в Липецкой области, осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью - от +7 до +12 градусов, днём будет от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днём от +26 до +28 градусов.
День 9 сентября в Липецке был самым теплым за историю метеонаблюдений в 1909 году - 33 градуса тепла, самым холодным он стал в в 2010 году - 1 градус тепла.
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