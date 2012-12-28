Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток обширный антициклон продолжит влиять на погоду в Липецкой области, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью - от +7 до +12 градусов, днём будет от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днём от +26 до +28 градусов.День 9 сентября в Липецке был самым теплым за историю метеонаблюдений в 1909 году - 33 градуса тепла, самым холодным он стал в в 2010 году - 1 градус тепла.