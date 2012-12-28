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сегодня, 12:06
28

Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте

Семья аиста улетела, один остался. На свою погибель.

В группе Чаплыгинского района размещен пост об убийстве аиста:

«В Кривополянье подростки убили аиста! Эту новость только что рассказали со слов очевидцев! Всем известно, что к нам много лет прилетали семья аистов и поселились на водонапорной башни! Этой осенью большая стая улетела, а один аист почему-то одиноко стоял на башне. Люди в округи стали переживать, ведь если он не здоров, то такой перелет он не осилит! Через неделю гнездо опустело»

Как сообщают чаплыгинцы, аист гулял по огородам в осинках, подростки кидали в него камнями, один из которых попал птице в голову.

«Дальше они его добивали камнями. Жители увидели, разогнали эту шайку, и кто-то даже отвез птицу к ветеринару, но было поздно!», –- говорится в сообщении.

– По факту публикации материала о жестоком обращении с животным организована проверка, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
жестокое обращение с животными
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Комментарии (28)

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Ёж
18 минут назад
Маньяки тоже с птичек и кошак начинали потом на людей переключались !
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егерь-тетеревятник
41 минуту назад
у мальчишек сработал инстинкт охотника, скорее всего сделали не думая. простите детвору. повзрослеют -осознают, будет самим стыдно.
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Ужас
56 минут назад
Слов нет, птица же не может в ответку камнями кидаться, в чем виновата интересно. Таких безжалостных и жестоких гаденышей надо к психиатру на принудительное лечение. Значит родители любовь и сострадание к животным с детства не прививали.
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Блондинка
сегодня, 15:18
Птичку жалко...
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Константин
сегодня, 15:15
И снова Чаплыгинские, то клумбы торчат, то аистов убивают, что дальше?!!
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Бабуля
сегодня, 14:52
А мы в детстве вытаскивали попавших в смолу воробьев и с мамой их отмывали- очищали и выпускали на волю
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К.С.
43 минуты назад
Не верю!
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Анна
сегодня, 14:48
Посмотреть бы на этих родителей, которые воспитали этих не людей
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?!?
сегодня, 14:33
Привлечь родителей этих детей к административному наказанию
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Это
19 минут назад
Уголовное преступление
Ответить
What
сегодня, 14:04
Это не дети это отморозки, уверен всей этой кодле перспектива в жизни нары , редко они будут от туда выходить...
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Лиза
сегодня, 13:57
Из этих подонков уже ничего хорошего не выйдет.
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