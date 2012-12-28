Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
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сегодня, 12:06
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Полиция проверяет информацию об убитом подростками аисте
Семья аиста улетела, один остался. На свою погибель.
«В Кривополянье подростки убили аиста! Эту новость только что рассказали со слов очевидцев! Всем известно, что к нам много лет прилетали семья аистов и поселились на водонапорной башни! Этой осенью большая стая улетела, а один аист почему-то одиноко стоял на башне. Люди в округи стали переживать, ведь если он не здоров, то такой перелет он не осилит! Через неделю гнездо опустело»
Как сообщают чаплыгинцы, аист гулял по огородам в осинках, подростки кидали в него камнями, один из которых попал птице в голову.
«Дальше они его добивали камнями. Жители увидели, разогнали эту шайку, и кто-то даже отвез птицу к ветеринару, но было поздно!», –- говорится в сообщении.
– По факту публикации материала о жестоком обращении с животным организована проверка, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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