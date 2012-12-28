В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей

Опубликованы свежие данные.

Как сообщил Telegram-канал Липецкой области со ссылкой на Избирком, явка на выборах губернатора Липецкой области к 15:00 сегодняшнего дня составила 33,44% избирателей.Это только те, кто голосует очно. Ещё проходит электронное голосование. Системой ДЭГ в регионе на этих выборах решили воспользоваться 65 898 человек, 85,5% из них дистанционно уже проголосовали.