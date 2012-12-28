Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
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сегодня, 15:59
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В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Опубликованы свежие данные.
Это только те, кто голосует очно. Ещё проходит электронное голосование. Системой ДЭГ в регионе на этих выборах решили воспользоваться 65 898 человек, 85,5% из них дистанционно уже проголосовали.
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