Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам

Теперь мужчина проходит и потерпевшим, и подозреваемым по статье о краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратились мужчины 43 и 39 лет, которые сообщили, что на их имя неизвестный открыл кредит и банки уже начали списывать денньги. Ничего не подозревавшие липчане выяснили, что задолжали банкам 2,5 миллиона рублей.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что подложные документы на своих знакомых оформил подозреваемый. А он в свою очередь спустил средства Интернет-мошенникам.





Вначале мужчина в Сети познакомился с «добрыми и отзывчивыми людьми», которые предложили ему заняться валютными операциями. Тот отправил на счёт «брокеров» сбережения в размере 22 тысячи рублей. Но этого было мало, чтобы эффективно торговать валютой.







Примерно по такое же схеме мужчина «развёл» и второго приятеля – завладел его мобильником и оформил на него кредит.







51-летний местный житель умудрился одновременно и пострадать от рук мошенников и обмануть двух своих знакомых, которые написали на него заявление в полицию.Тогда несостоявшийся бизнесмен ввёл в заблуждение знакомых. Один из них одолжил сотовый телефон подозреваемому и ввёл пин-код от личного кабинета в мобильном банке. Когда потерпевший отвлекся, фигурант через мобильное приложение оформил на него кредит в размере 1,2 миллиона рублей. Кроме кредитных средств он также перевёл мошенникам 300 тысяч рублей, находившихся на счете потерпевшего.Сам мужчина признан потерпевшим по статье «Кража», но по ней же его и обвиняют за действия со своими приятелями. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.