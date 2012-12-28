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Происшествия
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52 минуты назад
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Липчанин повесил кредит на двух знакомых, а деньги перевёл мошенникам
Теперь мужчина проходит и потерпевшим, и подозреваемым по статье о краже.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратились мужчины 43 и 39 лет, которые сообщили, что на их имя неизвестный открыл кредит и банки уже начали списывать денньги. Ничего не подозревавшие липчане выяснили, что задолжали банкам 2,5 миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что подложные документы на своих знакомых оформил подозреваемый. А он в свою очередь спустил средства Интернет-мошенникам.
Вначале мужчина в Сети познакомился с «добрыми и отзывчивыми людьми», которые предложили ему заняться валютными операциями. Тот отправил на счёт «брокеров» сбережения в размере 22 тысячи рублей. Но этого было мало, чтобы эффективно торговать валютой.
Примерно по такое же схеме мужчина «развёл» и второго приятеля – завладел его мобильником и оформил на него кредит.
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