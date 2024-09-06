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Происшествия
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вчера, 17:43
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В Липецке горит 200 квадратных метров мусора
Спасатели сообщают о нескольких очагах возгорания.
В то же время очевидцы сообщают, что горит предприятие, на котором делают поддоны.
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