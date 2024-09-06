В Липецке горит 200 квадратных метров мусора

Спасатели сообщают о нескольких очагах возгорания.

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На улице Клары Цеткин в районе дома №1А горит мусор на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.В то же время очевидцы сообщают, что горит предприятие, на котором делают поддоны.