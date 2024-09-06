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10457
вчера, 17:43
24

В Липецке горит 200 квадратных метров мусора

Спасатели сообщают о нескольких очагах возгорания.

На улице Клары Цеткин в районе дома №1А горит мусор на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

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В то же время очевидцы сообщают, что горит предприятие, на котором делают поддоны. 

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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Отписки
вчера, 21:23
Этож надо сколько мусора складировали...
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Нн
вчера, 21:08
Поддоны это дерево, а дым чёрный, значит горит химия, от дерева сухого дыма светлый. Так что же горит на самом деле?
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Лерочка
вчера, 21:03
Мне страшно.
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Ярослав
вчера, 19:51
Откуда же столько мусора?
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Гость
вчера, 19:21
Расходимся. Здесь не на что смотреть.
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Эксперт
вчера, 18:48
Вы что люди отравятся если дым черный то горят ядовитые вещества потом придется людям бесплатные лекарства выдавать.
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Влад
вчера, 18:42
Большое облако дыма видно с Ковалева
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Гостья1
вчера, 18:39
Едкий черный дым над городом! Почему МЧС не сообщит?
Ответить
Ха
вчера, 19:26
А так не видно?
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Эксперт
вчера, 18:49
Потому что пятница все на выходные уехали , скажите спасибо что не пятница 13е!
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Безмасочник
вчера, 18:34
Если это поддоны горят, а не мусор, то ничего страшного.
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Александр Н.
вчера, 18:26
Стихия это страшно.
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