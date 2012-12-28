34-летняя жительница Грязей одололжила мошенникам 28 500 рублей

Деньги у неё попросили от лица коллеги.

19 сентября в полицию обратилась 34-летняя жительница Грязей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 сентября от имени коллеги у неё попросили в долг 28 500 рублей. Отзывчивая женщина тут же перевела деньги. Но как оказалось — мошенникам.