Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Сегодня в Липецке: результаты выборов, ещё одна популярная профессия близится к исчезновению
Происшествия
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сегодня, 09:43
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34-летняя жительница Грязей одололжила мошенникам 28 500 рублей
Деньги у неё попросили от лица коллеги.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 18 сентября от имени коллеги у неё попросили в долг 28 500 рублей. Отзывчивая женщина тут же перевела деньги. Но как оказалось — мошенникам.
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