«Сотрудники соцзащиты» обманули 69-летнюю женщину на два миллиона рублей

А сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники.

В последний день лета в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанке позвонили «сотрудники соцзащиты», которые сообщили о совершении в отношении мошеннических действий. И не обманули. Пытаясь спасти свои деньги от выдуманных мошенников, женщина перевела настоящим 2 миллиона рублей.22-летняя девушка хотела воспользоваться сервисом поиска попутчиков. Но на BlaBlaCar она нарвалась на мошенников — пассажирка перешла по присланной ссылке и с её счета сразу списали 24 тысячи рублей.27-летняя женщина поверила звонку «сотрудников Госуслуг». Ей рассказали, что срок действия сим-карты вот-вот закончится и необходимо продлить договор на оказание услуг связи. В результате женщина при помощи системы оплаты Mir Pay перевела мошенникам 400 тысяч рублей.Сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники: 27-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей, 40-летний — 12 тысяч рублей. Досуг им так никто и не скрасил.А 76-летняя пенсионерка решила попробовать себя в инвестициях. Ей предложили вложить деньги в «Газпроминвест». Женщина лишилась 285 тысяч рублей.