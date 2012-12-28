Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Происшествия
148
14 минут назад
1
«Сотрудники соцзащиты» обманули 69-летнюю женщину на два миллиона рублей
А сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники.
22-летняя девушка хотела воспользоваться сервисом поиска попутчиков. Но на BlaBlaCar она нарвалась на мошенников — пассажирка перешла по присланной ссылке и с её счета сразу списали 24 тысячи рублей.
27-летняя женщина поверила звонку «сотрудников Госуслуг». Ей рассказали, что срок действия сим-карты вот-вот закончится и необходимо продлить договор на оказание услуг связи. В результате женщина при помощи системы оплаты Mir Pay перевела мошенникам 400 тысяч рублей.
Сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники: 27-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей, 40-летний — 12 тысяч рублей. Досуг им так никто и не скрасил.
А 76-летняя пенсионерка решила попробовать себя в инвестициях. Ей предложили вложить деньги в «Газпроминвест». Женщина лишилась 285 тысяч рублей.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)