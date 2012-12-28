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14 минут назад
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«Сотрудники соцзащиты» обманули 69-летнюю женщину на два миллиона рублей

А сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники.

В последний день лета в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанке позвонили «сотрудники соцзащиты», которые сообщили о совершении в отношении мошеннических действий. И не обманули. Пытаясь спасти свои деньги от выдуманных мошенников, женщина перевела настоящим 2 миллиона рублей.

22-летняя девушка хотела воспользоваться сервисом поиска попутчиков. Но на BlaBlaCar она нарвалась на мошенников — пассажирка перешла по присланной ссылке и с её счета сразу списали 24 тысячи рублей.

27-летняя женщина поверила звонку «сотрудников Госуслуг». Ей рассказали, что срок действия сим-карты вот-вот закончится и необходимо продлить договор на оказание услуг связи. В результате женщина при помощи системы оплаты Mir Pay перевела мошенникам 400 тысяч рублей.

Сразу двое мужчин хотели отпраздновать 1 сентября, вызвав проститутку. Но интим-услуги им предложили мошенники: 27-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей, 40-летний — 12 тысяч рублей. Досуг им так никто и не скрасил.

А 76-летняя пенсионерка решила попробовать себя в инвестициях. Ей предложили вложить деньги в «Газпроминвест». Женщина лишилась 285 тысяч рублей.
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4 минуты назад
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