Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение
Общество
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01.09.2024 15:13
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 2 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 сентября из-за монтажа приборов учета электроэнергии в период с 08:00 до 18:00 возможны перебои с электричеством на улицах Мичурина, Неделина, Орджоникидзе, Спортивной, 9 Мая, Расковой, Асфальтной, Фруктовой, по проспекту Мира – отключения электроэнергии для отдельного домовладения составят не более трех часов, предупредили в энергокомпании.
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