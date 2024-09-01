На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ перебои с холодной водой ожидают потребителей в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, в частном секторе улицы 9 Января.Воду для питья подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.2 сентября из-за монтажа приборов учета электроэнергии в период с 08:00 до 18:00 возможны перебои с электричеством на улицах Мичурина, Неделина, Орджоникидзе, Спортивной, 9 Мая, Расковой, Асфальтной, Фруктовой, по проспекту Мира – отключения электроэнергии для отдельного домовладения составят не более трех часов, предупредили в энергокомпании.