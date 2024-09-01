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Общество
4045
01.09.2024 15:13
6

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ перебои с холодной водой ожидают потребителей в домах №№ 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23 по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, в частном секторе улицы 9 Января.

Воду для питья подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

2 сентября из-за монтажа приборов учета электроэнергии в период с 08:00 до 18:00 возможны перебои с электричеством на улицах Мичурина, Неделина, Орджоникидзе, Спортивной, 9 Мая, Расковой, Асфальтной, Фруктовой, по проспекту Мира – отключения электроэнергии для отдельного домовладения составят не более трех часов, предупредили в энергокомпании.
отключение воды
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Комментарии (6)

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Кот
вчера, 20:02
А на МЖК сейчас холодную воду отключили
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Анастасия
вчера, 18:43
На Терешковой 28/4 нет горячей воды, и еле течёт холодная, с 30 числа сегодня уже 2 сентября. Во время звонка Квадре та ссылается на управляющую компанию (флагман) до него вообще не дозвониться ни каким образом. Информации никакой вообще, аварийка приехала и уехала ничего не решив. Что делать не понятно.
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анна
вчера, 13:49
Кто наконец ответит за бесконечные раскопки на Меркулова?! 21 должны были дать воду и до сих пор нет. Квадра и Стахановская валят друг на друга, никто не виноват, но и воды нет!
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Дед
01.09.2024 19:27
На ЛТЗ уже больше месяца нет горячей воды
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Хммм
01.09.2024 15:52
Почему так мало,у рвк завтра выходной?
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паразитолог
01.09.2024 15:56
иногда надо давать помыться, а то завшивели уже.
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