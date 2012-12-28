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12 минут назад

В Липецкой области погода остается сухой и жаркой

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

На большей части области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости, по югу чрезвычайная – 5 класс горимости.

С 30 августа местами по Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +26 до +31 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью – от +11 до +13 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

День 2 сентября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году –3 градусов тепла.
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